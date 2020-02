Kogel is door de kerk: De Fermerie krijgt vaste locatie in Steviafabriekske Geert Mertens

02 februari 2020

14u16 1 Aarschot De zoektocht naar een geschikte locatie voor de boerenmarkt De Fermerie is ten einde. De organisatie kan voortaan terecht in het Steviafabriekske aan het Aarschotse station. Omdat de vroegere locatie in de hal van drankenproducent Cristal Monopole niet meer voldeed aan de veiligheidsvoorschriften, moest de organisatie noodgedwongen op zoek naar een alternatief.

Die zoektocht liep niet van een leien dakje. Eerst werd nog geprobeerd om de markt buiten op de parking aan Cristal Monopole te laten plaatsvinden, maar in de winter was dat geen optie. Daarom zag de organisatie zich verplicht een tijdelijke stop in te lassen. In december, tijdens het Winterfeest op de Grote Markt, was er opnieuw een boerenmarkt en nu is er dus een definitieve locatie gevonden.

“Wij zijn heel tevreden dat we na een lange en moeilijke zoektocht op deze parel in de stationsomgeving zijn gestoten”, zegt Wout Plasmans van de organisatie van de boerenmarkt. “In 2019 werd het ons immers niet makkelijk gemaakt om De Fermerie te organiseren. Er was de voortdurende onzekerheid over de locatie van Cristal Monopole. Daar lijkt nu definitief verandering in te komen.”

Zekerheid

In de hal van de drankenproducent, die ‘De Haven’ werd gedoopt, werd in mei 2019 tijdens de Week van de Korte Keten de eerste editie van De Fermerie georganiseerd. Ook de zomerbar Kamp A vond er tot voor vorige zomer plaats. Omdat de veiligheid op de locatie niet gewaarborgd kon worden, leverde het stadsbestuur geen vergunningen meer af voor de organisatie van evenementen. Een hele domper want de locatie was erg in trek. Doordat ze pal aan het station was gelegen, konden heel wat mensen ook met het openbaar vervoer afzakken naar de activiteiten.

De organisatie stapte af van het idee om het evenement op de vertrouwde locatie te organiseren en ging op zoek naar alternatieven in de stad. “Tussen de bedenker van de Steviafabriek, Jan Geuns, en de initiatiefnemers van De Fermerie klikte het onmiddellijk”, aldus Plasmans. “Door de zekerheid die deze locatie ons biedt, kunnen we vanaf 10 april maandelijks opnieuw een boerenmarkt organiseren.”

Deze zal telkens plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand. Afspraak van 16 tot 20 uur. Op De Fermerie verkopen boeren hun verse producten, maar je kan ook nieuwigheden ontdekken. Bovendien wordt er ook heel wat randanimatie aan gekoppeld zoals een klein concert. Het Steviafabriekske is gelegen aan de Fabriekstraat 100.