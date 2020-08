Kleedje online gekocht bij Nederlandse webshop, verstuurd vanuit Engeland en zelf 65 euro moeten betalen om te retourneren naar... China DDH

05 augustus 2020

15u48 8 Aarschot Luc Asselberghs (65) en Vera Vandenbergh (62) uit Aarschot zullen zich de online aankoop van een kleedje nog lang herinneren. Vera bestelde het naar eigen zeggen bij een Nederlandse webshop, het werd opgestuurd vanuit het Verenigd Koninkrijk en nu het te klein is, moet Vera het retourneren naar een adres in China, op eigen kosten bovendien. Bij Bpost klinkt het dat ze wel vaker zo’n meldingen krijgen.

Vera zag een foto van het kleedje op Facebook en vond het wel mooi. “Ik besloot het te bestellen en ik kocht een dubbele XL-maat, ook al heb ik zelf normaal een L. Ik vind het namelijk wel fijn als een kleedje wat floddert (lacht). Toen ik het uiteindelijk, na een kleine maand, in de bus kreeg, zag ik meteen dat er iets niet juist was. Het pakketje werd verzonden van een of andere postbus in het Verenigd Koninkrijk en het zag er wel heel klein uit. Toen ik het open deed, bleek het inderdaad om een kleine maat te gaan. Ik denk dat zelfs mijn kleinkind het niet aan kan. Op de foto stond het kleedje afgebeeld tot aan de knie met twee zakken in de heupen maar die zakken zaten bij mij veel hoger. Het dicht krijgen was al helemaal niet aan de orde”.

Op eigen kosten retourneren

Vera besloot het kleedje terug te sturen en mailde de onlinewinkel waar ze het bestelde. “Ik kreeg een mail terug waarin ze mij vertelden dat ik het retourneerformulier moest invullen en het, samen met het kleedje, moest opsturen naar een adres in een stad in de Chinese provincie Zhejiang. De retourkosten moet ik zelf betalen.”

Naar eigen zeggen werd ze op geen enkel moment tijdens haar bestelling hierop gewezen en dus stuurde ze een nieuwe mail, maar het antwoord bleef hetzelfde. “Ik heb mij dan geïnformeerd bij Bpost en daar wisten ze mij te vertellen dat dit dagelijks gebeurt. Ze legden mij ook uit dat een retourformulier zonder barcode geen enkel bewijs levert dat het pakje daadwerkelijk aangekomen is. Toen ik dat aan de Nederlandse webshop liet weten en vroeg om zo’n code kreeg ik daar weinig reactie op. Wanneer we het opsturen zonder code kost het ons 13 euro maar dan kan de tegenpartij altijd beweren het nooit te hebben ontvangen. Wanneer we alsnog een barcode zouden ontvangen, de kans lijkt mij klein, kost het opsturen ervan 65 euro. Als je weet dat het kleedje 34 euro kostte, is dit te gek voor woorden”.

Anderzijds kon Vera de optie aanvinken om pas te betalen na levering, iets wat ze ook deed, maar het koppel weet niet goed wat te doen, betalen of niet. “Ik heb een beetje angst dat ze binnen enkele maanden een nieuwe factuur sturen met interest indien we niet betalen”, reageert Lu,c maar Vera vindt dan weer niet dat zij moeten opdraaien voor de retourkosten. “Hoe dan ook koop ik voortaan alleen nog iets online bij de grote spelers.”