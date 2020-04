Kersvers pastoor Rudy Borremans zag parochianen amper en viert paasmis in lege kerk maar streamt de vieringen op het internet DDH

11 april 2020

14u53 7 Aarschot Rudy Borremans is sinds maart aangesteld als pastoor in Aarschot en had zich zijn eerste weken wellicht anders voorgesteld. Door het coronavirus had hij weinig rechtstreeks contact met zijn parochianen en zondag kan hij pasen niet vieren samen met zijn kerkgemeenschap. De misviering op paaszondag wordt wel gestreamd, net als die van zaterdagavond.

“Ik heb net een jaartje de parochie overgenomen in Rillaar en sinds maart ben ik in Aarschot aangesteld. Door het coronavirus kan ik geen rechtstreeks contact hebben met de mensen en dat voelt een beetje vreemd. Je wilt de mensen van jouw parochies, dat zijn er zeven in Aarschot, persoonlijk leren kennen maar dat lukt nu minder goed. Ik krijg wel veel positieve reacties via sociale media en heb wel contact met eenieder via facebook maar het blijft natuurlijk behelpen”, vertelt Borremans die net als zijn collega in Diest de misvieringen streamt op het internet. “Ondanks de coronacrisis blijft het druk. Zaterdagavond streamen we de paaswake inclusief de lichtritus, zeg maar het ontsteken van de paaskaars. Ik wilde de kerk dan ook mooi versieren. Zondag hebben we dan weer een kindvriendelijke paasviering”.

Pastoor Borremans is blij dat hij de vieringen tot bij de gelovigen kan brengen maar heeft er toch ook een beetje een wrang gevoel bij: “Een viering is iets wat je samen doet en nu mis ik het gemeenschapsgevoel natuurlijk wel een beetje maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Velen zijn bang voor de dood in deze dagen en ook het isolement komt bij velen hard binnen. We stuiten op onze beperkingen en kunnen nu niet leven in een wereld waarin alles kan en we doen wat we willen. Het fysieke en mentale isolement is voor velen hard om dragen. Wanneer ik nu het Evangelie lees, merk ik dat het eigenlijk heel actueel is want dat gaat daar onder andere ook over”.

Isolement is voor sommigen een beetje doodgaan

De priester is vooral ook begaan met de oudere mensen in zijn parochies. “In principe mag ik iemand een ziekenzalving geven maar alleen als er voldoende beschermingskledij voor handen is en dat is vaak niet zo evident. Ik was onlangs in het zorgcentrum in Rillaar en daar merk je dat de bewoners eigenlijk al een beetje doodgaan door de situatie, ook al zijn ze niet ziek en liggen ze niet op sterven. Het isolement is voor hen een beetje sterven. Ik probeer alvast de mensen van wie ik weet dat ze er nood aan hebben regelmatig te bellen voor een babbeltje”, gaat Borremans verder.

De pastoor leeft zelf ook in lockdown – “ik heb nu tijd om mij te verdiepen in de Liturgie” – maar ziet in de crisis toch ook een sprankeltje hoop: “De crisis maakt dat kinderen weer in het bos spelen, mensen hebben sneller een vriendelijk woord over voor iemand die ze toevallig passeren en er ontstond een hele grote solidariteit. Dat zouden we moeten kunnen vasthouden. Ik hoop dat het allemaal snel voorbij is en we weer kunnen knuffelen zoals vroeger. Ik vrees echter dat het niet voor morgen zal zijn want zelfs al wordt de lockdown opgeheven, dan nog lijkt het mij geen goed idee om al meteen oudere mensen en jongeren samen te brengen in een kerk”.