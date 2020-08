Gesponsorde inhoud Kermis Aarschot gaat dan toch door, maar wel met maximaal 200 bezoekers tegelijk DDH

18u43 1 Aarschot In Aarschot zijn ze volop bezig met het plannen van de kermis die, ondanks de coronamaatregelen, toch kan doorgaan, weliswaar op de parking van de Demervalei en onder strikte voorwaarden.

“Een kermis zoals anders is onmogelijk. Er komt een apart kermisdorp, met gecontroleerde in- en uitgang, en het aantal bezoekers zal beperkt worden. Een mond-neusmasker moet verplicht op, de afstand gerespecteerd en er komen zogenaamde looplijnen op de parking zodat iedereen weet in welke richting hij of zij zich mag bewegen. Een privé-firma helpt bij het handhaven van de veiligheid”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

De 37 gebruikelijke foorkramers mogen wel opstellen maar er mogen maar 200 mensen tegelijk de kermis op. “Toegegeven, het zal anders zijn, maar het is beter dan niks. Bovendien korten we de kermis niet in en gaat hij wel door, tien dagen lang vanaf 21 augustus”, zegt Rutten, die er ook op toeziet dat het maximum aantal bezoekers niet overschreden wordt. “We volgen dit permanent op en als het maximum aantal binnen is, moet de rest wachten.”

Vanzelfsprekend zijn alle maatregelen onder voorbehoud want indien morgen de cijfers andere maatregelen opdringen kan alles veranderen.