Kentucky Fried Chicken opent nieuwe vestiging aan Witte Molen (als vergunning wordt afgeleverd) Geert Mertens

30 januari 2020

11u38 30 Aarschot Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) opent voor het einde van het jaar een vestiging in Aarschot. De Benelux Food Group is op zoek naar een assistent-restaurantmanager en een kok voor een KFC met tewerkstellingsplaats Aarschot. Het voorbije jaar gonsde het regelmatig van de geruchten dat er een vestiging van KFC aan de Witte Molen in Aarschot zou opgericht worden, al is er nog geen vergunning verleend.

“Let wel: we zijn niet tegen de komst van een Kentucky Fried Chicken op die locatie, al opteren we natuurlijk liever voor een gezonder alternatief maar je moet mensen vinden die het willen doen”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Van der Auwera (Open Vld). “Er is contact geweest tussen het stadsbestuur en KFC. Op de locatie aan de Witte Molen is inderdaad ruimte voorzien voor een horecazaak. Een KFC op die plaats zou bijgevolg kunnen.”

Al is de schepen wel verbaasd dat er op dit moment al gerekruteerd wordt. “Zeker als je weet dat er nog geen vergunning is verleend”, voegt hij eraan toe. “Nu, er is in de stad wel nood aan de komst van een fastfoodketen. Dat ontken ik niet.”

Jongerenenquête

De Aarschotse jongeren zijn al langer vragende partij. Uit de jongerenenquête, waarvan de resultaten in 2018 werden voorgesteld, bleek zelfs bij hen de nood aan een fastfoodrestaurant op de eerste plaats te staan. De voorbije jaren gaf ook McDonald’s al aan dat Aarschot voor hen een toplocatie was maar KFC pakt hen dus in snelheid.

Op de jobwebsites wordt al volop gerekruteerd. “Kentucky Fried Chicken zet voet op Belgische bodem! De franchisenemer Benelux Food Group opent binnenkort een vestiging in Aarschot. Werken in de eigen regio voor de lekkerste kippetjes en dit alles in een unieke teamsfeer...” Eerder raakte bekend dat Kentucky Fried Chicken in de regio ook een vestiging opent in Leuven.