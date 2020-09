Kenneth Van Rooy wil BK in Anzegem graag hard maken: “Conditie is goed, maar nog niet absoluut top” Erik Vandeweyer

21 september 2020

15u17 0 Aarschot Dinsdag wordt tussen Halle en Anzegem het Belgische profkampioenschap op de weg gereden. Het belooft een open koers te worden met een pak kanshebbers. Kenneth Van Rooy liet sinds de heropstart van het wielrennen al enkele mooie dingen zien. De prof van Sport Vlaanderen-Baloise moet zeker in staat zijn om zich te manifesteren op het BK.

Globaal bekeken is Kenneth Van Rooy goed uit de coronaperiode gekomen. “De trainingen leken inderdaad snel te renderen. Eerst was er de kermiskoers in Rotselaar als opwarmer. Daar kon ik me handhaven bij de top tien. Nadien volgde een hoogtestage in Livigno. Een sterke Ronde van Tsjechië was het onmiddellijke gevolg. Ik eindigde op de vierde en de twaalfde plaats. Het ging fantastisch, maar de weerbots kwam in de TRW. Die was dan weer erg slecht. Bewust laste ik toen enkele rustdagen in en dat leverde resultaat op. Hoewel ik in de Antwerp Port Epic voor Amaury Capiot reed, had ik opnieuw veel betere benen.”

Afvalling

Dinsdag start Van Rooy in het Belgisch wegkampioenschap. Wat verwacht hij van de race in Anzegem? “Ik weet niet goed waar ik momenteel sta. Ik denk dat de conditie goed is, maar nog niet absoluut top. Het wordt voor veel renners een afvalling. Wellicht krijg ik als opdracht mee om de wedstrijd hard te maken en mee te koersen. Als dat lukt, zie ik nadien wel waar het schip strandt. In de breedte beschikken we zeker over een sterke ploeg. Het probleem is dat veel renners het parkoers aankunnen, waardoor het moeilijk is om favorieten aan te wijzen. Lotto-Soudal zal wel als een blok aantreden.”

“De plaatselijke ronde is niet makkelijk. We beklimmen de Tiegemberg langs twee kanten. Bovendien kan ook de hoge temperatuur een rol spelen. Hoe de renners die de Tour reden aan de start zullen verschijnen, valt al helemaal niet in te schatten. Tenoren als Stuyven of Van Avermaet zijn normaal een meerwaarde. Alleen weet je niet of zij na twintig dagen koersen op hun tandvlees zitten of niet. Dat zal wellicht persoonlijk zijn.”

Onduidelijkheid

Aan de vooravond van het BK heeft Van Rooy nog geen zicht op zijn koersprogramma. “Wellicht wordt daar eerstdaags over gesproken. Het is ook niet makkelijk momenteel voor de ploegleiding om ver vooruit te blikken. De ploeg heeft wel bijna overal startrecht. Het accent zal grotendeels verlegd worden van de rittenwedstrijden naar de klassiekers. Enkel de BinckBank Tour staat nog op de agenda als meerdaagse.”