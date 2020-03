Kapperszaken aarzelen tussen open blijven of de deuren voorlopig sluiten “Overheid moet knoop doorhaken” Vanessa Dekeyzer Dirk Desmet

18 maart 2020

16u30 0 Aarschot De Hagelandse kappers weten niet goed of ze moeten sluiten of niet. Ondanks het feit dat de salons mogen open blijven, mits er maar één klant tegelijk aanwezig is, vinden heel wat kappers het om gezondheidsredenen niet langer opportuun om open te blijven maar doen anderen dan weer dapper verder. “De overheid moet de knoop doorhakken”, zeggen sommigen.

Veerle Allard sloot woensdag haar kapsalon in Drieslinter. “Het is een pijnlijke beslissing die de regering voor ons beter had genomen. Voor mij heeft een telefoontje van een klant, die hier vorige week vrijdag nog langs is geweest, de doorslag gegeven. Haar dochter en schoonzoon zijn spijtig genoeg allebei besmet met het coronavirus. Ik wil iedereen in goede gezondheid houden en vandaar dat ik beslist heb om de deuren te sluiten tot 5 april.”

“Zoveel volk zit er in het salon. Iedereen begint massaal af te bellen”, aldus Fabienne Donni van kapsalon Kappers & Co in Oplinter. “Ik snap de regering toch echt niet goed. Je moet afstand houden maar mijn armen zijn maar 50 centimeter. Het is gewoon belachelijk. Jammer dat we nu zelf de beslissing moeten nemen om te sluiten, maar ik zie geen andere oplossing.”

“Moest de regering beslissen dat er voor elke zaak een financieel bestaansminimum zou zijn, zou geen enkel kapsalon nog open zijn”, stelt Steven Janssens van kapsalon Dilio Exclusive. Hij blijft voorlopig nog verder doen, maar ontvangt zoals de richtlijnen het voorschrijven, slechts één klant per keer.

Ook herenkapper Younes in Aarschot knipt nog even verder, terwijl “Trenza” in Nieuwrode dan weer per mail aan haar klanten laat weten de deuren voorlopig te sluiten en elkeen die een afspraak had persoonlijk te zullen contacteren. “We weten niet goed wat je best doet. Ik blijf voorlopig open maar werk alleen op afspraak zodat er hier sowieso maar een iemand tegelijk binnen komt. Na het knippen, ontsmet ik al mijn werktuigen en ook de kappersstoel reinig ik grondig. Ik laat ook de deur openstaan, de zon schijnt toch. De kappersbond zou zich hierover buigen en dat lijkt me een goede zaak”, legt Younes zijn beslissing uit.

Leen Pelgrims die “Kapsalon Leen” uitbaat in Houwaart vindt het hoog tijd voor algemene richtlijnen en hoopt dat de overheid de knoop doorhakt. “Ik ben net bezig mijn geplande afspraken bij te werken en te kijken wie ik kan helpen en wanneer. Het is eigenlijk onbegonnen werk om elke klant in te roosteren. Wekelijkse brushings zijn nu niet essentieel en ik probeer nu eerst klanten in de agenda te zetten die aan een kleuring of knipbeurt toe zijn. De regering moet de knoop doorhakken want deze situatie is niet goed. Nu moet ik zelf kiezen en natuurlijk wil je de klanten niet ontgoochelen maar anderzijds denk je toch ook aan je eigen gezondheid en die van je gezin. Bovendien moet je overal afstand houden maar dat lukt niet echt als kapster. Probeer maar eens iemands haar te knippen vanop een meter afstand. Neen de overheid moet hier beslissen en als je het mij vraagt moeten de kapperszaken best dicht in het belang van onze gezondheid”, besluit ze.

