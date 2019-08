Kamp A vindt eindelijk locatie aan de Demersprong Geert Mertens

08 augustus 2019

19u00 0 Aarschot De boerenmarkt De Fermerie geeft vanavond de aftrap voor de zesde editie van Kamp A, dat is de naam van de Aarschotse zomerbar. Voor het eerst strijkt de bar neer aan de brug Demersprong. De voorbije weken werd er druk gezocht naar een nieuwe locatie en was het niet zeker of de bar zou doorgaan. Om veiligheidsredenen mochten er immers geen activiteiten meer plaatsvinden op de site van de vroegere waterproducent Cristal Monopole, aan het station van Aarschot. De zomerbar is geopend tot en met 31 augustus.

“Onze filosofie is altijd dat we aan de Demer willen staan en dat is opnieuw gelukt”, zegt organisator Steve Moens. In ‘De Haven’, zoals de site aan Cristal Monopole wordt genoemd, kan de organisatie voorlopig niet terecht. “We werken wel volop aan een nieuwe vergunning voor de site”, gaat hij verder. “We zitten daarvoor samen met de dienst Ruimtelijke Ordening. De eigenares heeft ook een omgevingsvergunning aangevraagd. De Fermerie verhuist nu naar de Demervallei maar het is de bedoeling dat de markt in het najaar terug aan Cristal Monopole terechtkan. Dat is in ieder geval het uitgangspunt.”

De lichtekes

De Fermerie opent vrijdag om 16 uur Kamp A maar de komende weken staan er talloze activiteiten op het programma. “Met de ‘lichtekes’ (de Sint-Rochusverlichting op donderdag 15 augustus) strijkt hier een circus neer”, voegt hij eraan toe. “Daarnaast zijn we ook perfect gelegen om het muzikale vuurwerk te volgen op 22 augustus. Steeds geven we ook beginnende groepjes een kans om op te treden. Dat is ook nu niet anders. Op zaterdag 10 augustus speelt Meltheads, Das Runkst op donderdag 22 augustus en op vrijdag 23 augustus doet Grahm een try-out.”

Zondag vindt, tijdens Aarschot Fietst, ook de eerste Stamperkeskoers plaats. “Speciaal voor kinderen van het geboortejaar 2014 tot en met 2018.” Zoals de naam het zegt, kunnen ze zich voortstampen op de fiets. Om de 30 minuten start er een andere leeftijdscategorie. Meer info via www.stamperskeskoers.be.

Potluck

Op zondag 18 augustus vindt de allereerste ‘Potluck’ plaats met Aarschottenaars Elyssa Wortel. “Het idee is simpel: iedereen brengt iets mee om te eten en deelt het”, luidt het. “ Elyssa kookt veganistisch maar dat is zoveel meer dan wat sla en wortelen.”

Op de kaart staan talloze streekproducten. “Onder meer de Wolf-bieren bieden we aan maar ook de Aareberg van Ourodenberg”, weet de organisator. “Bovendien bieden we ook de authentieke limonades van Ritchie aan en vanuit Scherpenheuvel voeren we zoete rode bessenwijn in.”

De vereniging kan voor het evenement rekenen op talloze vrijwilligers. “Met een kleine 60 zijn ze”, aldus Steve. “Het evenement wordt volledig gerund en georganiseerd door vrijwilligers.” Het overkoepelende thema luidt ‘Into the wild’. Om de overlast voor de buren te beperken, wordt vanaf 22 uur de muziek wat stiller gezet.