Kamp A gaat door! Waar is nog niet bekend Voorlopig nog geen locatie voor zomerbar van augustus Geert Mertens

15 juli 2019

00u17 2

De Aarschotse Zomerbar Kamp A vindt dit jaar opnieuw plaats. Alleen de locatie is nog niet bekend. Dat laat de organisatie van het evenement weten. De voorbije weken gonsde het van de geruchten over het feit dat het populaire evenement niet kon doorgaan wegens geen geschikte locatie.

“We krijgen de laatste weken heel wat vragen over het al dan niet doorgaan van de Aarschotse zomerbar”, luidt het bij het Kamp A-team.

“We kunnen jullie alvast laten weten dat we volop bezig zijn met de voorbereidingen van de zesde editie. Het evenement gaat door van 9 tot en met 31 augustus. We hebben echter nog geen definitieve goedkeuring of bevestiging van de locatie door de stad Aarschot. Hopelijk kunnen we snel laten weten waar we dit jaar aanmeren.”

Vorig jaar vond Kamp A nog plaats op de site van de voormalige drankenproducent Cristal Monopole, aan het Aarschotse station, dat door de organisatie omgedoopt werd tot ‘De Haven’.

Eind april werd de tijdelijke toelating voor (muziek)activiteiten echter stopgezet omdat de site niet in orde is met de veiligheidsvoorschriften. Concerten, die gepland stonden, werden daardoor verplaatst. De boerenmarkt, De Fermerie, ging nog eenmaal door in mei maar in juni verhuisde het evenement naar buiten omdat er binnen niets meer mocht doorgaan. In juli vond er, wegens de vakanties van de organisatoren, geen boerenmarkt plaats maar het is de bedoeling dat er in augustus een nieuwe editie plaatsvindt.

Voor de zomerbar moet er een andere locatie in de stad gezocht worden. De voorbije jaren stond Kamp A op verschillende locaties in de stad: aan de oude Demerarm aan parking Centrum, op de Pater Raskinkade... Vorig jaar leek het alsof de zomerbar een definitief stekje gevonden had in ‘De Haven’. Bij het publiek viel de site erg in de smaak. Het was rustig gelegen: vlakbij het station en met uitzicht over de kabbelende Demer.

Voor de organisatie van Kamp A is dat in ieder geval een nieuwe must: de zomerbar moet in de buurt van de Demer liggen.

Hoe het met de nieuwe vergunningsaanvraag van ‘De Haven’ zit, is nog niet bekend. Dat project moest de verpauperde stationsomgeving nieuw leven inblazen. De bedrijfsgebouwen van de vroegere waterproducent staan immers al een aantal jaren te verkommeren. Er werd gewerkt aan een permanente vergunning maar die kwam nog niet in orde. Voor elke activiteit moest telkens weer een nieuwe vergunning aangevraagd worden aan het stadsbestuur.