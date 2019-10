Jongste inwoners leven zich uit tijdens het Weekend van de Allerkleinsten Vanessa Dekeyzer

14 oktober 2019

09u00 0 Aarschot Een heel weekend lang was het groot feest in CC Gasthuis voor de jongste inwoners van Aarschot en hun familie. Dankzij het Huis van het Kind en de dienst welzijn van de stad bood dit Weekend van de Allerkleinsten tal van leuke voorstellingen en coole workshops aan.

“Er was enorm veel volk”, zegt Helena Vanbaelen van Huis van het Kind. “Vooral het knutselen en het weggeefplein in samenwerking met Apojo waren bijzonder succesvol. Wij hadden heel veel speelgoed gekregen van mensen dat aan een goed doel mocht geschonken worden. Via het OCMW konden we al een hele voorraad speelgoed verdelen, maar omdat we nog veel over hadden, besloten we de actie open te trekken naar een breder publiek, dus voor iedereen in Aarschot. Wat nu nog over is, houden we bij en zullen we met Sinterklaas opnieuw verdelen aan diegenen die het nodig hebben.”