Jongeren steken tafeltje in brand Kristien Bollen

23 september 2019

18u30 1

In de Geetstraat in Aarschot staken zondagavond rond 19.10 uur enkele jongeren een tafel achter de gemeenschapstuintjes in brand. Brandweerlui snelden ter plaatse en konden het vuurtje snel doven. Het blad van het tafeltje was al wel deels weggebrand. Politie kon de verdachten niet meer aantreffen in de buurt.