Joël krijgt maand respijt en mag nog even in zijn sociale woning blijven. Vrederechter geeft hem uitstel tot eind maart en Joël hoopt tegen dan nieuwe woonst te vinden DDH

21 februari 2020

14u03 0 Aarschot Joël Van Loo, de man die recent protesteerde omdat hij uit zijn huurwoning gezet werd door de sociale huisvestingsmaatschappij, verscheen vrijdag voor de vrederechter. Joël krijgt uitstel en moet de woning pas eind maart verlaten.

In theorie moest Joël al weg zijn uit zijn sociale woning in Aarschot. De sociale huisvestingsmaatschappij had hem tot eind januari gegeven maar na het verstrijken van het ultimatum was Joël nog altijd niet vertrokken. “Ik weet absoluut niet waar ik heen moet”, vertelde hij toen in deze krant. De sociale huisvestingsmaatschappij trok daarop naar de vrederechter om het geschil te beslechten. Vrijdag besliste die dan dat de man nog even respijt krijgt en tot eind maart in de woning kan verblijven. Intussen moet hij wel een oplossing vinden. “Ik ben heel blij met deze uitspraak. Het geeft mij enige ademruimte. Ik vreesde ervoor dat ik binnen de 24 uren weg zou moeten maar dat is dus gelukkig niet aan de orde. Mijn kinderen zijn straks ook bij mij voor de krokusvakantie en gelukkig hebben ze een dak boven hun hoofd”, reageert Joël die zichzelf verdedigde voor de rechter.

De vrederechter zal zijn vonnis bekrachtigen op 20 maart. Naar eigen zeggen krijgt Joël vijftien dagen de tijd om de woning te verlaten, te beginnen tellen van de dag dat de gerechtsdeurwaarder het vonnis bij hem betekent. “Dat geeft mij ruim een maand de tijd om een andere sociale woning te vinden. Op enkele wachtlijsten sta ik intussen op een plaats waarbij je uitgenodigd wordt om vrijstaande woningen te bezoeken. Ik vermoed dan ook dat ik binnenkort naar een woning kan gaan kijken en er een oplossing uit de bus komt. Weet je zelfs de advocaat van de tegenpartij leek mij begripvol. Ik heb in elk geval terug hoop op betere tijden”, besluit Joël.