Joel en zijn kinderen mogen nog even langer in hun huis blijven wonen DDH

27 maart 2020

15u44 0 Aarschot Joel Van Loo mag nog even blijven in de woning waar hij eigenlijk weg moet. De Vlaamse overheid besliste namelijk dat huisuitzettingen in coronatijden niet aan de orde zijn.

Joel voert al langer een strijd omdat hij door de huiseigenaar aangemaand werd de woning te verlaten maar geen andere woning aangeboden kreeg van de socialehuisvestingsmaatschappijen. Eerder dreigde hij al een pand te kraken om onderdak te vinden voor hem en zijn vijf kinderen. Op 20 maart bekrachtigde de vrederechter al een vonnis waardoor de man de woning moet verlaten na het betekenen van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder, maar door het coronavirus krijgt hij nu uitstel.

“In de steek gelaten”

“Dankzij de beslissing van de Vlaamse overheid mag ik nog even blijven. Ik vraag niet liever dan een woonst te vinden voor mij en mijn kinderen. Bij een socialehuisvestingsmaatschappij sta ik nu op de vierde plaats op de wachtlijst. Ik hoop echt dat ze mij een woning aanbieden”, vertelt hij. Voorlopig heeft Joel geen uitzicht op een woning en dat vreet aan hem. “Ik kan alleen maar hopen maar voel mij wel in de steek gelaten”, zegt hij.

Het OCMW zou volgens hem op 12 april beslissen of hij voorrang krijgt op het huren van een leegstaande woning, maar ook dat blijft onzeker. Intussen zoekt Joel ook zelf een woning maar naar eigen zeggen is dat financieel niet haalbaar. “De maandelijkse huur loopt al snel op tot 1.000 euro. Zelfs met de 250 euro extra steun die ik krijg, is dit voor mij niet haalbaar. Ik weet echt niet meer hoe het verder moet. Hopelijk komt er eindelijk een oplossing uit de bus”, besluit hij.