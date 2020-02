Joël dreigt dakloos te worden voor derde keer in amper 10 jaar: “Met 5 kinderen op straat, dat kan toch niet” Door nieuw contract moet bewoner ineens sociale woning verlaten DDH

07 februari 2020

17u19 3 Aarschot Joël Van Loo uit Aarschot dreigt voor de derde keer in nog geen tien jaar tijd dakloos te worden. De huisvestingsmaatschappij waarbij hij zijn huidige woning huurt, liet hem vorig jaar al weten dat hij de woning moest verlaten eind november, maar gaf hem respijt tot eind januari. Nu ook die termijn verstreken is en Joël van geen wijken wil weten, daagt de maatschappij hem voor de vrederechter. “Maar ik kan toch niet op straat gaan leven met vijf kinderen?”, zegt hij kwaad.

Joël belandde de voorbije tien jaar al twee keer op straat. In 2013 en 2014 kraakte hij panden, omdat hij geen dak boven zijn hoofd had. Nu overweegt hij om dat nog een keer te doen. “In 2014 kwam ik hier terecht. Na enkele weken werd het huis al onbewoonbaar verklaard. Een jaar later kon ik alles regulariseren. De werken betaalde ik uit eigen zak”, vertelt Joël. Het leek hem even voor de wind te gaan, maar daar komt nu dus opnieuw verandering in. “In 2017 kreeg ik te horen dat het oorspronkelijk sociaal verhuurkantoor het contract had doorgesluisd naar een ander. Ik moest een nieuw huurcontract tekenen, maar daarin stond dat ik de woning moest verlaten eind november 2019. Ik had nochtans een huurcontract voor negen jaar en dat was nog niet verlopen.”

Geen recht

Hij bleef dan ook het nieuwe contract te ondertekenen en bleef hij aandringen op een goede oplossing voor hem en zijn gezin. “Mijn oorspronkelijk huurcontract loopt tot 2023 en het lijkt mij dan ook logisch dat het verhuurkantoor met een oplossing komt.” Uiteindelijk kreeg Joël respijt tot eind januari 2020, maar tot vandaag vond hij geen andere oplossing. Zijn intussen ex-vrouw kreeg van een andere sociale huisvestingsmaatschappij, Cnuz in Tienen, een huurhuis toebedeeld. “Aangezien mijn ex die woning niet meer nodig had, stelde ze de maatschappij voor om dat pand aan mij te verhuren. Blijkbaar kan ook dat niet, want ik sta niet op de tweede plek van de wachtrij. Ik vroeg dan een versnelde toewijzing, maar ook die werd mij geweigerd”, gaat Joël verder. De tegenpartij kregen we niet te pakken vrijdag, maar bij Cnuz gaven ze wel thuis. “Wij kunnen inderdaad niet voldoen aan de vraag tot een versnelde toewijzing. Mijnheer beantwoordt niet aan de vereisten. Natuurlijk leef ik met hem mee, maar er zijn heel veel mensen die een woning nodig hebben en wij moeten erover waken dat eenieder eerlijk behandeld wordt”, reageert algemeen directeur Patricia Bootens.

Sinds de scheiding hebben mijn ex en ik de kinderen om de beurt telkens een week. Wat moet ik doen als ik geen woning meer heb? Of ik slaap hier voor de deur, of ik kraak een pand. De voordeur van het huis neem ik in elk geval mee, want die heb ik zelf betaald Joël Van Loo

Vrederechter

Hoe dan ook staat Joël op straat. Hij heeft geen idee hoe het verder moet. Naar eigen zeggen helpt geen enkel gesprek met de betrokken verhuurmaatschappij en ook het OCMW van Aarschot kan geen verschil maken. “Voor alle duidelijkheid, het OCMW doet echt veel moeite maar kan niet echt helpen. De huisvestingsmaatschappij houdt het been stijf”, zucht Joël. De betrokken partijen geraakten het onderling niet eens en daarom daagt het verhuurkantoor de huurder nu voor de vrederechtbank. “Ik moet voor de rechter verschijnen op 21 februari. Ik weet echt niet meer wat te doen. Vanaf vandaag zijn de vijf kinderen bij mij, want sinds de scheiding hebben we de kinderen om de beurt telkens een week. Wat moet ik als ik geen woning meer heb? Of ik slaap hier voor de deur, of ik kraak een pand. De voordeur van het huis neem ik in elk geval mee, want die heb ik zelf betaald”, besluit Joël. Wordt vervolgd op 21 februari.

