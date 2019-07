JOBSTUDENTEN GENIETEN VAN HUN WERK: “Dankzij contact met honden en hun baasjes ben ikzelf opengebloeid” Yana (18) is hondentrimmer in de Toscanzahoeve Tom Van de Weyer

31 juli 2019

12u37 0 Aarschot Geen (her-)examens, geen cursussen te doorploegen, geen groepswerken te maken. Waarmee houden studenten zich tijdens de zomer dan wél bezig? Met een vakantiejob! Onze reporters liepen een dagje mee met vier van hen. VANDAAG: Yana Lion (18) uit Kessel-Lo is hondentrimmer in de Toscanzahoeve. “Dankzij deze werkervaring ben ik opengebloeid. Ik vond het zelfvertrouwen om in september te starten met de opleiding leerkracht in het lager onderwijs.”

Yana studeerde in juni af in het Sint-Jozef in Geel, in de richting Dierenzorg. Haar stage deed ze in de Toscanzahoeve in Aarschot. Het centrum geeft trainingen aan honden maar ook opleidingen aan hun baasjes en iedereen die op een juiste manier met honden wil leren omgaan.

“Ik hielp mee met de hydrotherapie voor honden die revalideren en de watergewenning bij puppy’s. Eén van mijn favoriete taken was de honden trimmen en daarin ben ik me blijven vervolmaken”, zegt Yana. “Ik ben er stagiair gebleven voor onbepaalde tijd.”

“In de Toscanzahoeve ben ik kapster voor honden die hier logeren terwijl hun baasjes met verlof zijn, maar ook voor asielhonden. Tijdens de trimbeurt worden ze gewassen, geföhnd, geschoren of geplukt en uitgekamd. Afhankelijk van de zorgen die de hond nodig heeft en hoe gemakkelijk hij is in de omgang ben ik er soms tot twee uur mee bezig.”

Veel geduld

“Honden trimmen is een uiterst tactvol werkje dat veel geduld vergt. Als je te bruusk te werk gaat kan je best wat emotionele schade aanrichten. Heel wat honden die ik hier onder handen krijg hadden zelfs een trauma opgelopen bij een eerdere trimbeurt. Ik moet ze eerst op hun gemak stellen. Sommige honden zijn agressief als ze de tafel zien en moeten we eerst kalmeren met een pilletje.”

Ik wil wel voor eigen rekening werken, maar dan in bijberoep. Het liefst zou ik bij klanten thuis komen. Een mobiel hondenkapsalon lijkt me wel wat Yana Lion

“Een eigen hondenkapsalon beginnen? Ik zie hoe mijn ouders hebben moeten knokken voor hun firma. In deze tijd een eigen zaak oprichten vind ik te gewaagd. Ik wil wel voor eigen rekening werken, maar dan in bijberoep. Het liefst zou ik bij klanten thuis komen. Een mobiel hondenkapsalon lijkt me wel wat.”

Leerkracht

Haar professionele toekomst ziet Yana echter voor de klas. “In september start ik met de studie leerkracht lager onderwijs aan het UCLL in Heverlee. Voor mij is dat een grote stap, want tot voor mijn stage was ik heel verlegen en teruggetrokken. Ik durfde niet eens voor een groep te spreken. Tijdens mijn stage in Toscanzahoeve kwam ik met veel klanten in contact en moest hen vragen stellen om alles te weten te komen over hun hond. Hierdoor ben ik veel opener geworden. Zorgen voor dieren én het contact met hun baasjes heeft me erg goed gedaan.”

Yana doet in de Toscanzahoeve heel wat vaardigheden op om straks les te geven. “In augustus starten we met het hondenkamp. Op de weide brengen we kinderen samen met honden die hier verblijven terwijl hun baasjes op vakantie zijn. Ze leren er op een speelse en respectvolle manier met elkaar omgaan. Ik had altijd graag willen werken met dieren en kinderen. De eerste droom heb ik waargemaakt. Aan de tweede droom begin ik vanaf september te bouwen.”

Meer info over de diensten van Toscanzahoeve vind je op www.toscanzahoeve.be.