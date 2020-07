Jeugdcentrum De Klinker gaat op zomertour DDH

24 juli 2020

15u10 0 Aarschot Jeugdcentrum De Klinker organiseert in augustus een ‘zomertour’ langs de deelgemeenten van Aarschot. De medewerkers zorgen voor verschillende gratis activiteiten voor kinderen, uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsvoorwaarden.

Elke vrijdag strijken ze neer in een van de deelgemeenten. “De Klinker komt natuurlijk niet met lege handen. Er zal bijvoorbeeld een pannaveld zijn, panna is een soort voetbal . Triostreet is de zomereditie van het jaarlijkse straatvoetbaltornooi met veel kinderanimatie. De Klinker geeft lokale dj’s daar de kans om aan de draaitafel te staan en geïnteresseerden kunnen een bericht sturen via facebook messenger. Daarnaast zorgt De Klinker voor een hoop spelmateriaal, springkastelen en animatoren en tenslotte is er een zomerterras. legt Schepen van Jeugd Geert Schellens (Sp.a) uit.

Het jeugdcentrum nodigt alle restaurants, cafés en snackbars uit om deel te nemen en alle lokale horeca-uitbaters, die eten of drank willen verkopen op de tour, mogen een voorstel doen via info@jcdeklinker.be. “Naast de horeca zijn ook de buurtcomités welkom. We willen burenbubbels samenbrengen en op een veilige manier aan het feesten krijgen. Buurten die een vervolg willen breien aan de tour kunnen vooraf een buurtfeest of speelstraat aanvragen. Het materiaal is er al, dus is het aan de Aarschottenaren om er een coronaproof feestweekend van te maken”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

De Klinker toert elke vrijdag in augustus, van 14 tot 18 uren en komt naar Langdorp (Demerbrug), Rillaar (weide achter HABKA), Gelrode (L. Verlindenplein) en Wolfsdonk (Dorp). Iedereen vanaf 12 jaar moet een mondmasker aan wanneer ze naar de zomertour komen.