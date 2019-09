Jessica Van Humbeeck lanceert etiquetteschool in Benelux Geert Mertens

18 september 2019



De etiquetteschool van Philip Sykes krijgt een afdeling in de Benelux. Jessica Van Humbeeck, die onlangs verkozen werd tot Meest Beloftevolle Onderneemster Vlaams-Brabant 2018 en de winkel/het merk ‘Thee met een Verhaal’ in Aarschot lanceerde, wordt het uithangbord. Sykes is de grondlegger van The Britisch School of Eitquette. Eerder deze week was hij nog te gast op de avant-première van de Downton Abbey-film. Hij kwam naar Aarschot voor de lancering van de nieuwe tak van zijn school.

Voor de etiquetteschool in de Benelux gaat Philip de samenwerking aan met de gekende Belgische Theesommelier, en eveneens Meest Beloftevolle Onderneemster Vlaams Brabant 2018, Jessica Van Humbeeck uit Aarschot. Ze heeft altijd al een voorliefde gehad voor Engeland.

“Enkele jaren geleden volgde ik voor het eerst les over ‘thee in de namiddag of Afternoon tea’ bij Philip,” aldus Van Humbeeck. “Er was meteen een klik. Daarna volgde ik tal van andere cursussen bij hem en mag ik in oktober zelf in Londen de ‘Afternoon Tea Experience’ geven. Een tak van de school in de Benelux opstarten was de logische volgende stap. Ik heb er alvast enorm veel zin in om mensen de kracht van etiquette te laten zien, want het is zo veel uitgebreider dan goede manieren.”

“Heel wat mensen hebben een verkeerd beeld van wat etiquette is,” weet Sykes. “Het gaat niet alleen om hoe je vork naast je bord ligt. Het gaat over hoe jij de beste versie van jezelf kunt zijn en zo meer succes in het leven kan boeken. Hoe je je gedraagt ten opzichte van andere mensen, hoe je reageert op situaties… Het kan je leven veranderen.”

Jessica ondervond het aan den lijve. Ze vond de drive om haar zaak ‘Thee met een Verhaal’ tot een succes te maken, mede dankzij de motiverende gesprekken van Philip.

“Emotionele Intelligentie en hoe elke situatie positief draaien, hebben niet alleen mijn visie op ondernemen, maar ook op het leven in het algemeen veranderd”, legt ze uit. “We leren dit al aan bij kinderen via de Kidiquette, maar ook aan jongeren, professionals... Daarnaast hebben we ook de Netiquette. Hoe je moet omgaan met de vele schermpjes in je leven? Het is een zeer boeiende materie.”

Jessica Van Humbeeck geeft niet alle trainingen zelf. Ze werkt voor verschillende onderdelen samen met toppers in hun vak. “Welke de fijnste training om te geven is,” lacht Jessica, “wel, de Afternoon Tea Experience en de Lady Etiquette zijn mijn favorieten.”

Meer info over The British School of Etiquette Benelux is terug te vinden op www.thebritishschoolofetiquettebenelux.com.