Jeanne en Louis zestig jaar getrouwd Geert Mertens

30 juni 2019

Louis Van De Schoot (85) en Jeanne Delen (81) uit Wolfsdonk vierden zaterdag 29 juni hun 60-jarig jubileum. “Toen Louis twintig jaar was, hebben we elkaar leren kennen op Blauberg-kermis”, herinnert Jeanne zich. “Hij was toen net afgezwaaid uit het leger.” Het koppel heeft vier kinderen, acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.