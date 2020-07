Jacuzzi’s zijn het nieuwe coronagoud, en dat komt goed uit voor Jori Martens: “Het gaat zo snel dat het aanbod de vraag niet kan volgen” Dirk Desmet

15 juli 2020

16u26 1 Aarschot Het gaat hard voor Jori Martens, bekend van de beddenfamilie rond Beets-Pateet in Aarschot die destijds deelnam aan ‘The sky is the limit’. Maar Jori baat zelf ook nog een spa-zaak uit. Nooit eerder verkocht hij zo veel jacuzzi’s, naar eigen zeggen met dank aan de staycations en de coronomaatregelen.

“Al tijdens de lockdown waren veel mensen zeer geïnteresseerd om een jacuzzi te kopen. In negen dagen verkocht ik toen al 63 spa’s. Wanneer je met vakantie gaat, betaal je algauw 1.000 euro per persoon en als je nu iets bijlegt heb je een spa die jaren meegaat. Blijkbaar vinden velen dat interessant en daar ben ik natuurlijk heel blij om.”

Woensdag leverde Jori er nog eentje in Westerlo en dat mensen er geld voor over hebben, bleek ook daar. “Die spa is goed voor 23.000 euro want het is het neusje van de zalm. Het filtersysteem kan 40.000 liter per dag verwerken en draait door als je de jacuzzi gebruikt, iets wat andere systemen niet aankunnen.”

Tot 40.000 euro voor een jacuzzi

Jori spaart ook geen enkele moeite om de juiste Jacuzzi te leveren, als de prijs maar juist is. “Sommige installaties vergen een kraan, maar ook dat is geen probleem. We hebben er al geplaatst van 3,5 meter groot en ook zwemspa’s met jacuzzi. Dan heb je iets meer middelen nodig. De prijzen variëren van 4.500 euro tot 40.000 euro voor de grotere modellen.”

Vraag kan aanbod niet volgen

Jori is alvast blij dat de zaken zo goed gaan, want de lockdown en een waterramp enkele jaren geleden zorgden toch wel voor een financiële kater. “Het probleem momenteel is dat het aanbod de vraag niet kan volgen. Wij draaien echt overuren en hebben zelfs iemand extra aangenomen, net als extra plaatsers, maar de leveringen kunnen niet volgen. Ik heb meteen 4 à 5 containers besteld en die waren verkocht binnen de twee weken, dan weet je het wel. Dit had ik niet zien aankomen, anders had ik wel mega veel jacuzzi’s besteld, maar ik klaag zeker niet en ben heel blij.”

Wie zin heeft gekregen in een jacuzzi kan terecht op de website.