Inschrijven voor zomerkampen kan niet ddh

04 mei 2020

17u51 0 Aarschot Voorlopig kan je je kinderen niet inschrijven voor de zomersportkampen in Aarschot. ‘Sportpromotie Aarschot vzw’ stelt die uit tot maandag 25 mei.

De inschrijvingen zouden normaal starten op 4 mei maar door de coronacrisis worden die nu uitgesteld tot maandag 25 mei. “In de loop van mei verwachten we meer nieuws van de Vlaamse en federale overheid over de organisatie van jeugdactiviteiten tijdens de zomervakantie. We wachten dit nieuws af om de sportkampen op een gepaste manier voor te bereiden”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten uit. Meer informatie vind je op de website.