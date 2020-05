INL zet langdurig werkzoekenden, stagiairs, alternatief gestraften en vluchtelingen in om de natuur te beheren DDH

04 mei 2020

13u15 0 Aarschot Verschillende gemeenten en steden in het Hageland doen voortaan een beroep op zogenaamde INL-ploegen die helpen om de natuur te beheren en te versterken. Langdurig werkzoekenden, stagiairs, alternatief gestraften en vluchtelingen maken deel uit van die ploegen.

INL staat voor ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’. Het initiatief komt van de provincie Vlaams-Brabant die hiervoor ruim 2 miljoen euro uittrekt voor de volgende zes jaar. In het arrondissement Leuven nemen 21 gemeenten hieraan deel waaronder Aarschot, Bekkevoort, Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Diest. In het arrondissement zullen drie ploegen instaan voor het beheer van kleine landschapselementen - zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes - en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten en de inrichting van natuurgebieden. “Zo dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Onze natuur kansen geven, betekent ook inzetten op natuurinrichting en een doordacht beheer”, zegt gedeputeerde voor milieu Bart Nevens.

Voor het arrondissement Leuven gaat het om ruim 58.000 uren natuurwerk, goed voor 32 nieuwe jobs in 2020. “Met dit initiatief zorgen we niet enkel voor onze natuur maar ook voor bijkomende sociale tewerkstelling in de natuursector. De INL-ploegen vormen een win-win voor de natuur en de sociale economie”, besluit Nevens.