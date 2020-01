Infosessie voor verenigingen over de nieuwe VZW-wetgeving Kristien Bollen

14 januari 2020

17u32 0 Aarschot De nieuwe vzw-wetgeving trad op 1 mei 2019 in werking. Sindsdien kunnen nieuwe vzw’s enkel nog opgericht worden volgens de nieuwe regels. Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe vzw- wetgeving ook van toepassing voor bestaande vzw’s.

De statuten van bestaande vzw’s moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in regel zijn met de nieuwe wetgeving. Zodra je een aanpassing aan je statuten doet, ben je sinds 1 januari 2020 verplicht om je volledige statuten in één beweging aan de nieuwe vzw-wetgeving aan te passen.

Infosessie voor verenigingen

Wat houdt die nieuwe vzw-wetgeving precies in? Wat betekent dit voor mijn vzw? Hoe zorg ik ervoor dat mijn vzw in regel is met de nieuwe wetgeving? Je krijgt een antwoord tijdens de gratis infosessie van Switch op woensdag 29 januari om 20 uur in Het Gasthuis (Theaterzaal).

Ook het verschil tussen een vzw en een feitelijke vereniging wordt nog eens opgefrist. Alle verenigingen zijn van harte welkom. Inschrijven is niet nodig en de infosessie is gratis.