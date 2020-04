Informatievergaderingen over het meerjarenplan uitgesteld tot nadere datum DDH

11 april 2020

18u55 0 Aarschot De informatievergaderingen over het meerjarenplan van de stad Aarschot worden uitgesteld naar een niet nader bepaalde datum.

“In maart viel de brochure over het meerjarenplan van de stad bij al onze inwoners in de brievenbus. In de brochure kondigden we aan dat we binnenkort naar hen toe zouden komen om het meerjarenplan toe te lichten. We planden hiervoor zes info-momenten in, tussen 21 april en 12 mei , maar door de coronacrisis moeten we dit uitstellen tot een nog later te bepalen data”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten uit. Het stadsbestuur belooft alvast later langs te gaan in de verschillende gemeenten en buurten en wil nog altijd het gesprek aangaan met de inwoners over de ambities van Aarschot in de komende jaren. “Het is nu belangrijker om ons zorgen te maken over het coronavirus en vooral echt in ‘eigen kot’ te blijven, ook nu met Pasen.