Infoavond ‘Mijn kleinkind woont in twee huizen’ ondersteunt grootouders Kristien Bollen

16 oktober 2019

11u36 1 Aarschot Het Huis van het Kind organiseert op maandag 21 oktober om 20 uur in samenwerking met de Gezinsbond en de bib een infoavond over de gevolgen van een scheiding voor grootouders. De infoavond is gratis en vindt plaats in de openbare bibliotheek van Aarschot aan de Elisabethlaan 103a in Aarschot.

Heel wat grootouders hebben kleinkinderen die opgroeien bij ouders die apart wonen. Die kinderen wonen dan in twee huizen. Grootouders hebben vaak heel wat vragen en bezorgdheden hierover. De infoavond ‘Mijn kleinkind woont in twee huizen’ wil oma’s en opa’s ondersteunen om met deze situatie gepast om te gaan. Wat betekent een scheiding voor grootouder en kleinkind? Hoe kan je je kleinkind zo goed mogelijk ondersteunen? Wat zegt de wet over de omgang tussen grootouder en kleinkind? Waar kan je terecht als er problemen zijn? Al deze vragen komen tijdens de infoavond aan bod.

Meer info of inschrijven?

Neem contact op met het Huis van het Kind op het nummer 016 63 94 65 of via e-mail: huisvanhetkind@aarschot.be.