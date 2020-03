Inbrekers stelen werkmateriaal uit garage in aanbouw Kristien Bollen

Aan de Holsbeeksesteenweg in Aarschot stelde men zondag rond 20.40 uur vast dat dieven ingebroken hadden in een garage in aanbouw. De daders gingen aan de haal met allerhande werkmateriaal. De politie die de feiten vaststelde, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.