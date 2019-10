Inbrekers stelen geld, laptop en gsm uit voormalig klooster Kristien Bollen

08 oktober 2019

18u26 1

Een 58-jarige dame stelde deze ochtend rond 8.25 uur vast dat dieven ingebroken hadden in het voormalige klooster aan de Herseltsesteenweg in Aarschot. Hoe de daders konden binnendringen, is nog niet duidelijk. Er werd een gsm, een laptop en cash geld gestolen. De politie die ter plaatse kwam voor de nodige sporenopname, opende een onderzoek naar de mogelijke daders.