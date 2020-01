Inbrekers slaan in drie woningen in zelfde straat toe op nieuwjaarsnacht Kristien Bollen

02 januari 2020



Bewoners van een huis op de Testselsesteenweg in Aarschot stelde bij hun thuiskomst woensdagochtend rond 2 uur, na het vieren van het nieuwe jaar, vast dat dieven ingebroken hadden. De daders konden de woning binnen dringen via een raam van de badkamer. Uit de woning werd geld gestolen. Uit buurtonderzoek van politie bleek dat in nog twee woningen in dezelfde straat werd ingebroken. Van een woning is de buit nog ongekend, uit een andere woning werden geld en juwelen gestolen. De politie en het technisch labo kwamen ter plaatse voor de nodige sporenopname en verder onderzoek.