Inbrekers proberen ramen winkel in te slaan Kristien Bollen

04 september 2019

In een winkel in sierraden in de Bogaerdenstraat in Aarschot stelde men dinsdagvoormiddag rond 10.40 uur vast dat dieven getracht hadden de ramen van de zaak in te slaan. De daders mislukten in hun opzet; de ramen raakten slechts bekrast en de dieven raakten niet binnen. Politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.