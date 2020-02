Inbrekers gaan aan de haal met juwelen Kristien Bollen

24 februari 2020

19u07

Bewoners van een huis in de Marten Lemmensstraat stelden bij hun thuiskomst zondagavond rond 23.05 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders forceerden een raam aan de achterzijde om de woning binnen te dringen. Het huis werd volledig doorzocht, er werden juwelen gestolen. Politie onderzoekt de zaak verder en gaat na of deze inbraak in verband kan gebracht worden bij twee eerdere inbraken daags voordien in een woning aan in de Arthur Meulemanslaan en een huis aan de Liersesteenweg waar geld werd gestolen.