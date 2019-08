Inbrekers gaan aan de haal met bosmaaier Kristien Bollen

07 augustus 2019

19u00 0

Bewoners van een huis in de Diepvenstraat in Aarschot stelde dinsdagnamiddag rond 15.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden in een stal. De daders forceerden de poort om binnen te dringen en gingen aan de haal met een bosmaaier. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.