In het najaar is het stadhuis 2.0 helemaal klaar: “Nieuwe buitengevel oogt pak mooier dan oude” Geert Mertens

07 augustus 2019

13u52 4 Aarschot De buitengevel van het Aarschotse stadhuis is bijna helemaal vernieuwd. De gevel lag al jaren onder vuur. Het was op zijn zachtst gezegd niet het fraaiste stukje architectuur dat je in de binnenstad kon vinden. Daar is nu verandering in gekomen. In het najaar zijn de werken helemaal afgerond en daarmee is de make-over van het stadhuis helemaal achter de rug. Naast de buitengevel werd het interieur en de indeling grondig aangepakt. Alle diensten voor de bevolking werden gecentraliseerd op het gelijkvloers.

“Het ziet er in ieder geval veel moderner uit”, zegt buurtbewoner Louis Windelinckx. “Het is goed gedaan. Een hele verbetering in vergelijking met vroeger. Ik vind het heel schoon.”

Nand Torfs is ook een fan. “Nu spreekt de architectuur me meer aan”, legt hij uit. “Het vorige ontwerp was eigenlijk een klassieke blok uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het was vooral functioneel, weinig visueel. Het enige nadeel vind ik dat de zijkanten niet helemaal werden afgewerkt. Nu stopt de betegeling abrupt. Misschien moet het stadsbestuur er eens over nadenken om hier een mooi kunstwerk tegen te plaatsen. Iets dat refereert naar het brouwverleden van de stad Aarschot bijvoorbeeld...”

Schepen van Patrimonium Bert Van der Auwera (Open Vld) is het idee genegen. “Ja, we hebben er ook al aan gedacht om de zijgevels op één of andere manier op te fleuren”, zegt hij.

Aanplantingen

“In Oostende is dit op sommige gebouwen ook het geval. We kunnen het zeker en vast bespreken. De nieuwe gevel oogt in ieder geval veel frisser in vergelijking met vroeger. Het is natuurlijk geen nieuw gebouw maar het oogt een pak mooier. Wanneer het precieze einde van de werken is, weet ik niet. Er moet buiten nog wat aangeplant worden en ook een gedeelte van de buitenzijde moet nog afgewerkt worden.”

In het oog springend is de grote luifel vooraan het gebouw. Die kan gebruikt worden door bezoekers om onder te schuilen als het regent. De zogenaamde vliesgevel, een glazen wand die volledig isolerend en zonwerend is, is de laatste fase van de werken. Na het bouwverlof worden de laatste klusjes uitgevoerd.

Diensten gecentraliseerd

De voorbije jaren werd het stadhuis verdieping per verdieping vernieuwd. De twee bestaande liften werden vervangen door één grote. De diensten voor de burgers werden gecentraliseerd op het gelijkvloers. Deze ingreep werd gedaan om de wachttijden naar beneden te halen. Ook het sanitair werd vernieuwd, net als de verwarming. Tot voor kort hadden de bureaus van sommige schepenen en de burgemeester zelfs geen verwarming. Ze moesten de voorbije jaren noodgedwongen een elektrisch vuurtje meenemen om zich in de winter op te warmen.

Voor de werken werd door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) in totaal 4,5 miljoen euro uitgetrokken.