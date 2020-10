In het Hageland duurt Dag van de Kringwinkel in coronatijden een maand DDH

02 oktober 2020

13u36 0 Aarschot Door de coronamaatregelen gaat in het Hageland de Dag van de Kringwinkel een maand duren. De initiatiefnemers willen zo te drukke winkels vermijden, want de voorbije jaren kwamen er in de drie Kringwinkels in het Hageland 4.500 geïnteresseerden op het initiatief af.

Andere jaren sluiten de Kringwinkels in Aarschot, Diest en Tienen hun zaak de dag voor de speciale actiedag en vullen ze al hun rekken met nieuwe spullen aan, maar dit jaar gaat het er dus anders aan toe. “Dat wil zeggen dat we de seizoenwissel van de kleding en de accessoires naar herfst/winter niet in een keer doen, maar geleidelijk. Elke dag in oktober zal er ook nieuw gerief in de winkels te vinden zijn. We spreiden ons aanbod over een hele maand en vullen alles dagelijks aan.”

De Kringwinkels sluiten dan ook niet op 16 oktober en op 17 oktober, de dag waarop Dag van de Kringwinkel zou hebben plaatsgevonden, hebben ze een extra coronaproof verrassing in petto.

Mensen die liever niet langskomen, kunnen ook online shoppen op twee websites. De ene vind je hier en daar krijg je ook meer informatie over de winkels in het Hageland, de andere via deze link.