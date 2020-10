In Aarschot kun je na 35 jaar weer gaan zwemmen op zondagochtend DDH

19u53 0 Aarschot Het stedelijk zwembad in Aarschot opent vanaf oktober ook de deuren op zondag. Door de coronamaatregelen moet je wel vooraf reserveren. Op 4 oktober kun je voor het eerst in 35 jaar weer zwemmen op een zondag.

Zwemmen op zondag kan tussen 9 en 13 uur, maar de glijbaan blijft die dag wel gesloten. Omdat het zolang geleden is dat je in de stad op zondag nog kon gaan zwemmen, krijgen de eerste sportievelingen een koffie en een stukje taart. Voor de kinderen is er chocomelk en wafels.

Het zwembad functioneert nog altijd in blokken van twee uur met een maximumcapaciteit van vijftig zwemmers per blok. Het competitiebad is verdeeld in acht banen volgens snelheid, met een beperkt aantal zwemmers per baan. “Zo kunnen we eenrichtingszwemmen toepassen en vermijden we inhalen. Het instructiebad zal doorlopend open zijn zonder speelmateriaal en glijbanen”, besluit burgemeester Gwendolyn Rutten, die zelf ook regelmatig een baantje trekt in het zwembad.

Je zwembeurt reserveren kan op 016/56.11.25 of via zwembad@aarschot.be.