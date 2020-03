Idira Decors sluit, na 38 jaar, de deuren: “Van het circulatieplan nooit last gehad, wel van internet!” Geert Mertens

07 maart 2020

21u19 1 Aarschot Een monument uit het Aarschotse straatbeeld verdwijnt: de stoffenwinkel Idira Decors van Yvonne Van Horebeek, in de Jozef Thielemansstraat, sluit op 1 mei de deuren. 38 jaar geleden opende Yvonne haar winkeltje. Ondertussen is ze bijna zeventig jaar oud. Tijd om van haar pensioen te genieten. “De klanten weten dat ze hier altijd voor een babbeltje terechtkunnen!”

Niet veel zaken blijven zolang bestaan. Met Idira Decors verdwijnt de Aarschotse handelszaak die al het langste in handen is van dezelfde persoon. “Het is altijd mijn winkeltje geweest”, zegt ze. “Een éénmanszaak. Ik heb nooit geen personeel in dienst gehad. Ja, ik heb ooit een stagiair gehad maar het beste aan het meisje was dat ze goed met mijn hond overweg kon. Naaien en retouches maken, waren niet haar ding! Ze zou blauwe draad gebruikt hebben voor een wit gordijn.”

Yvonne bouwde, door de jaren, een vast cliënteel uit. “Mijn beste reclame is mond-op-mondreclame geweest”, voegt ze eraan toe.

Geld terugvragen

“Klanten wezen vrienden en familie door omdat ze tevreden waren over de service. Er is veel gezegd over het circulatieplan (de rijrichting van de auto’s die werd omgedraaid, red.) dat de stad dood heeft gemaakt maar, eerlijk, ik heb dat nooit gevoeld. Ik heb altijd mijn vaste klanten gehad. Wat ik wel gevoeld heb, is de opkomst van de verkoop via internet. Maar uiteindelijk komen de mensen dan toch nog bij mij aankloppen: om gordijnen of draperieën te laten inkorten want dat doet internet natuurlijk niet...”

Ze heeft altijd goede klanten gehad maar ooit werd ze bijna in de maling genomen door een ontevreden klant. “Ja, een oudere vrouw kwam haar geld terugvragen omdat ik iets verkeerd had genaaid”, herinnert ze zich.

“Nu, ik kan me altijd vergissen maar op het moment dat we de draperie aan het nameten waren, zag ik opeens dat ze de meter enkele centimeters opschoof. De vrouw wilde me doen geloven dat ik het verkeerd had genaaid om haar geld terug te krijgen. Dat was één keer op 38 jaar tijd.”

Therapeut

Yvonne zegt ook altijd haar mening. “Heel wat klanten komen hier hun kleren laten retoucheren”, zegt ze. “Bij nieuwe klanten doe ik dat niet maar, als ik ze al wat beter ken, durf ik toch wel zeggen als ze een miskoop begaan hebben. Dat wordt geapprecieerd. Vroeger ging het er wel gemoedelijker aan toe. De mensen hadden meer tijd en maakten meer tijd voor een babbeltje. Al weten ze dat ze hier nog altijd voor een praatje terechtkunnen. Soms denk ik wel eens: ik heb nog zoveel werk achter in mijn atelier maar de mensen appreciëren de tijd die ik voor hen maak. Ja, soms lijk ik wel een therapeut.”

Wat Yvonne met haar vrije tijd gaat doen? “Ik verhuis met mijn man en hond Ollie naar Mol”, zegt ze. “Daar hebben we een eigen woning. In Aarschot huren we. Of ik de stad ga missen? Het contact met de klanten ga ik missen en mijn vaste kapper in Aarschot, blijft ook mijn kapper. Nu kan ik tenminste zoals iedereen een afspraak maken en moet ik niet meer voor half acht ‘s morgens langskomen.”

Tot en met 1 mei houdt de winkel nog een uitverkoop.