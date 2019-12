Iconische Duracell-batterijen verdwijnen bij vernieuwing rotonde in maart 2020 Geert Mertens

27 december 2019

20u30 0 Aarschot Om de verkeerssituatie aan de zogenaamde Duracell-rotonde veiliger te maken, moet het kunstwerk met de batterijen verdwijnen. In maart 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Ter Heidelaan. Er komen vrijliggende fietspaden die volledig van het gemotoriseerd verkeer gescheiden worden door hagen of groene zones. Op de Aarschotsesteenweg wordt een dubbelrichtingsoversteekpad voor fietsers voorzien.

De grote Duracell-batterijen die er ooit als kunstwerk werden gezet om de aanwezigheid van het bedrijf aan de Nijverheidslaan te onderstrepen, zijn een bekend beeld in Aarschot. Volgens schepen van Openbare Werken Gerry Vranken (Open Vld) moeten deze nu weg om de zichtbaarheid op de rotonde te verhogen. De staande exemplaren zijn zo’n zes meter hoog. Duracell zorgde destijds voor de financiering. “Een spijtige zaak”, horen we bij Aarschottenaars. “Het is zo’n bekend beeld.” Er wordt bekeken of een alternatief mogelijk is.

De werken aan de Ter Heidelaan zullen voor heel wat hinder zorgen. “Over een afstand van ongeveer twee kilometer, tussen de Duracell-rotonde en de Liersesteenweg (N10), is het wegdek op verschillende plaatsen verouderd en dringend aan vernieuwing toe", luidt het bij AWV. “Om de rijweg terug in goede staat te brengen wordt een nieuwe asfaltlaag aangelegd. De huidige asfaltverharding vertoont spoorvorming door het zware verkeer dat er dagelijks passeert. De nieuwe toplaag zal bestaan uit doorlopend gewapend beton.”

Conflictvrij

De Duracell-rotonde wordt veiliger gemaakt voor fietsers. “Volgens de huidige verkeersregeling op de rotonde hebben fietsers er voorrang, maar bij rotondes in verkeersgebieden verkiest AWV om volgens de geldende richtlijnen fietspaden vrijliggend en uit de voorrang aan te leggen”, klinkt het. “Concreet zal AWV daarom de huidige fietsoversteken op de rotonde afsluiten en het fietsverkeer fysiek volledig af te scheiden van het autoverkeer op de Ter Heidelaan, met hagen of groene zones.”

Op de lokale tak van de Aarschotsesteenweg legt Wegen en Verkeer een dubbelrichtingsoversteek aan voor de fietsers die vanuit Betekom komen. Tussen de Duracell-rotonde en de Kleine Mechelsebaan legt AWV de fietspaden volledig vrijliggend van de rijweg aan. “Een klein stuk van die vrijliggende fietspaden, tussen de rotonde en de Betekomsesteenweg, wordt bovendien dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers volledig conflictvrij de rotonde kunnen passeren.”

Ter hoogte van de Betekomsesteenweg voorzien de plannen daarom in een dubbelrichtingsoversteek voor fietsers met verkeerslichten en met drukknop. Doorgaand verkeer op de R25 zal zo enkel moeten stoppen als er effectief op de knop geduwd wordt door fietser of voetgangers. Op het stuk tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg (N10) is er onvoldoende ruimte om de fietspaden gescheiden aan te leggen. Als extra veiligheidselement voor fietsers worden daarom de fietspaden in de bocht afgeschermd door betonnen veiligheidsstootbanden.

“De werken worden opgedeeld in drie fasen”, klinkt het bij AWV. “Tijdens elke fase is een deel van het projectgebied afgesloten voor het verkeer. De eerste fase, waarbij de herinrichting van de rotonde gebeurt, is technisch de zwaarste en duurt het langst. Namelijk acht maanden. Er wordt altijd gestart met nutswerken, aansluitingen op rioleringen waar nodig, opbreken van de bestaande infrastructuur en vernieuwen van de bovengrondse infrastructuur.”

In het voorjaar van 2020 vindt er nog een informatievergadering plaats.