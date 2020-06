Hypnoseleraar Rob is boos op minister Crevits: “Mijn cursus uit KMO-portefeuille halen, is broodroof” Dirk Desmet

25 juni 2020

11u45 0 Aarschot Zaakvoerder Rob De Groof (45) van het Hypnosecentrum in Aarschot is boos op Minister Crevits. Die besloot onlangs een 16-tal opleidingen te weren uit het KMO-portefeuille opleidingsaanbod, waaronder ook zijn hypnosecursussen. “Dit is broodroof”.

Voordien konden cursisten een beroep doen op die portefeuille zodat ze een groter budget hadden om te spenderen aan cursussen maar dat kan nu dus niet meer zodat elke cursist voortaan alles zelf moet betalen. De zaakvoerder vreest dat de cursisten daardoor minder uren zullen boeken en hij de pineut wordt van de beslissing.

“Om als bedrijf in aanmerking te komen om cursisten deze mogelijkheid te geven, moest je sowieso een bedrijfsaudit laten uitvoeren, door een door de Vlaamse Gemeenschap erkend bureau. Op geen enkel ogenblik tijdens de audit ging het over inhoud maar de beslissing van de minister wordt nu wel genomen op basis van inhoud. Bovendien viel het besluit half juni en gaat de nieuwe regeling al in begin juli”, steekt De Groof van wal. Volgens hem wordt met de beslissing het gelijkheidsbeginsel met de voeten getreden en wordt er aan concurrentievervalsing gedaan omdat andere opleidingscentra - die coaching en gesprekstherapie geven, hun cursisten wel nog het voordeel mogen en kunnen geven. Hij noemt de beslissing dan ook niets meer of niets minder dan broodroof.

Door de coronamaatregelen moesten we al tientallen lessen annuleren en dit er nu nog eens bovenop is niet meteen bevorderlijk voor de financiële gezondheid van onze KMO Rob De Groof

“Ons businessplan voor de komende jaren stelden we op ervan uitgaand dat de cursisten konden genieten van een tussenkomst van de KMO-portefeuille en ze daardoor 30% meer budget hadden om te spenderen aan cursussen. De beslissing van de minister heeft een rechtstreeks gevolg op onze inkomsten. Door de coronamaatregelen moesten we al tientallen lessen annuleren en dit er nu nog eens bovenop is niet meteen bevorderlijk voor de financiële gezondheid van onze KMO”.

Geen hocus pocus

De bewuste opleidingen worden geweerd omdat ze “geen meerwaarde zouden hebben voor een KMO” maar dat betwist de zaakvoerder ten zeerste. “De cursisten die bij ons de opleidingen hypnose (opleiding hypnotherapeut en diverse masterclasses) volgden en daarvoor de KMO-portefeuille gebruikten, kan je in 2 categorieën opdelen. De eerste groep zijn zelfstandigen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of een extra activiteit. Velen daarvan zijn ondertussen ook succesvol aan de slag gegaan als hypnotherapeut en zagen hun bedrijf groeien. De andere zijn therapeuten of mensen uit de medische wereld die hun toolbox willen uitbreiden met zeer efficiënte hypnosetechnieken. Onze opleidingen zijn internationaal gewaardeerd en internationaal erkend. Als opleider word ik wereldwijd gevraagd als spreker en trainer op diverse hypnoseconventies. Opeens vallen wij uit de boot, dit is oneerlijk. Wij hebben een audit laten uitvoeren die zo’n 4000 euro kost en dan ‘out of the blue’ komen wij niet meer in aanmerking.”

“Ik vraag mij ook af of we gecompenseerd zullen worden? Ik heb het trouwens moeten lezen in de krant want tot vandaag kreeg ik geen enkel officieel schrijven hierover. Deze beslissing is totaal ongegrond en werd genomen zonder kennis van zaken. Ik stel mij ook vragen over de zeer dunne wettelijke basis ervan. Ik hoop op een gesprek met de minister zodat ik haar kan uitleggen dat wij hier niet aan een soort entertainement doen of bizar hocus pocus maar dat dit om een serieuze materie gaat waar veel mensen daadwerkelijk iets aan hebben”, besluit De Groof.