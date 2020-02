Hulpdiensten staan voor afgeschafte overweg: “Ziekenwagen zeven minuten later op bestemming”

Redactie

14 februari 2020

06u18 0 Aarschot Eind januari stond een ziekenwagen en MUG, die op weg was naar een dringende interventie, vast voor de wegversperring aan de afgeschafte overweg aan de Opperstraat. “Die cruciale informatie is klaarblijkelijk niet tot bij de hulpdiensten geraakt met nodeloos tijdverlies als gevolg”, aldus oppositiepartij CD&V. “Dit mag niet meer gebeuren.” De partij wijst naar gaten in de digitalisering van de stad als oorzaak van het gebrek aan informatie.

“Zeven minuten kwam de ziekenwagen te laat op zijn bestemming”, geeft Mattias Paglialunga aan. Omwonenden hadden vastgesteld dat de hulpdiensten niet door konden.

“Als deze info niet digitaal is, kan het fataal aflopen”, voegt hij eraan toe. “Geografische informatie, zoals het afsluiten van spoorwegen, de organisatie van evenementen of wegenwerken, dient terecht te komen in een centraal bestand van geografische gegevens (GIPOD). Op dit moment zien we enkel de informatie van de werken van de nutsvoorzieningen of de Vlaamse Overheid terug. De stad schiet daarin te kort, ondanks de wettelijke verplichting.”

De overweg werd in de maand september afgesloten voor het verkeer. Via betonnen blokken wordt de doorgang verhinderd. De omwonenden waren er niet voor te vinden. Zij moeten omrijden om naar de dichtstbijzijnde bakker of winkel te rijden.

Volgens CD&V moet de digitalisering beter. Tijdens de vorige legislatuur werd ook al gesproken van een digitale aanvraag van parkeerkaarten. “Het nieuwe contract zou dit mogelijk maken, maar bij de opstart was de aanvraagprocedure nog niet mogelijk”, gaat hij verder. “Van het door toenmalig schepen Rutten beloofde digitale loket en een vereenvoudiging is enkel het aanvraagformulier in werking.”

De CD&V-fractie is positief over de intenties van de schepen van digitalisering over het evenementenloket. “De digitalisering van het centrale evenementenloket is broodnodig voor organisatoren en stadsdiensten”, gaat hij verder. “De analyse dateert ondertussen van 2017. Het lijkt de goede richting uit te gaan, ook door de samenwerking van gemeenten op niveau van de provincie. Ook het feit dat er steeds wordt gedacht aan inwoners die de digitale weg niet willen of kunnen bewandelen, kunnen we alleen maar ondersteunen.”