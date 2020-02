Huiskamerconcerten in Aarschot Geert Mertens

19 februari 2020

00u03 0 Aarschot Heb je zin in een gezellig avondje muziek in een woonkamer? Op zaterdag 7 en vrijdag 13 maart ben je van harte welkom in Gijmel en aan de Braekepoort in Aarschot voor een huiskamerconcert door Boys Of Basf.

“De huiskamerconcerten zijn een samenwerking tussen Funtime Records, CC Het Gasthuis en de IGCS (Intergemeentelijke Culturele Samenwerking tussen Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem)”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten. “Bij een huiskamerconcert ontvangen de gastvrouw of gastheer je in hun woonkamer. De warme, ongecompliceerde setting zorgt al snel voor een aparte en ontspannen sfeer.”

Op zaterdagavond 7 en vrijdagavond 13 maart kan je in de zetel bij een lekker drankje genieten van de fijne muziek van Boys Of Basf. “De twee boys hebben goud in de vingers en getrainde nachtegalen in de keel”, klinkt het. “Op een heel eigen manier combineren ze akoestische gitaren met comedy.”

Het eerste concert vindt plaats op zaterdag 7 maart in een huiskamer in de Gijmel, het tweede op vrijdag 13 maart in een huiskamer aan de Braekepoort. De adressen worden bekendgemaakt na het kopen van een ticket. Je bent welkom vanaf 19 uur. Het concert zelf begint om 20 uur. Een ticket kost 7 euro en kan je kopen via www.hetgasthuis.be, aan de balie van CC Het Gasthuis of op het nummer 016 56 48 24.

“Wil jij je woonkamer graag ter beschikking stellen voor een huiskamerconcert? Het biedt tal van voordelen: enkele gratis tickets, logistiek en drank aangeboden door je plaatselijke cultuurdienst...”

Surf naar https://www.funtimerecords.com/huiskamerconcerten/concept/ voor meer info.