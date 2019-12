Hothouse Flowers in Ierse pub Geert Mertens

09 december 2019

22u43 1

Hoog bezoek in de Ierse pub Dubh-Linn in Wolfsdonk: niemand minder dan Hothouse Flowers kwam er maandagavond langs voor een optreden. De groep, die traditionele Ierse muziek combineert met rock, bestaat al sinds 1985. Ze hadden een wereldhit in 1987 met ‘Don’t go’ en ‘I can see clearly now’. Uitbater Christophe Van Rompaey van de Ierse pub was vereerd dat hij de groep kon strikken in zijn pub.

Hothouse Flowers was niet het enige hoog bezoek. “We kregen ook de Ierse ambassadeur over de vloer die in het gezelschap was van de Zwitserse ambassadeur”, lacht hij. Het concert vond plaats voor een vol café.