Horeca-uitbater gaat achter inbrekers van 14 en 17 aan, en krijgt slaag Redactie

27 november 2019

00u00 0 Aarschot De uitbater van een brasserie in Aarschot is dinsdagnacht ernstig gewond geraakt toen hij twee minderjarige inbrekers op heterdaad betrapte. De tieners van 14 en 17 jaar oud sloegen hem met een metalen stok op het hoofd. De man werd met een open schedelbreuk weggevoerd.

Peter Geens (51), eigenaar van brasserie De Kiezel, woont vlak bij zijn zaak. "Hij lag nog maar net in bed toen het alarm rond 0.30 uur afging", vertelt zijn aangeslagen vriendin Katelijn. "Peter trok meteen zijn kleren aan en ging poolshoogte nemen. Ik nam eerst mijn gsm nog om indien nodig de politie te bellen en ging hem achterna. Nog voor ik er was, hoorde ik hem roepen en zeggen dat ik de hulpdiensten moest bellen." In de brasserie had Geens de inbrekers betrapt en het was tot een confrontatie gekomen. "Het bloed liep uit zijn hoofd, maar hij bleef steeds bij bewustzijn. De daders hadden hem met een metalen stok op zijn hoofd geslagen."

Zeer uitzonderlijk

De politie was snel ter plaatse, maar de inbrekers waren intussen al gevlucht. Rond 1.45 uur werd een 14-jarige jongen opgepakt. Hij zat verstopt in de omgeving. Niet veel later kon dankzij een speurhond ook de tweede dief van 17 jaar oud ingerekend worden. De tieners komen allebei uit Aarschot. Ze werden verhoord en gaven de inbraak en het toedienen van de slagen toe. In de loop van gisternamiddag werden ze voor de jeugdrechter geleid.

Zo'n zware agressie door minderjarigen is zeer zeldzaam. "Wij zien af en toe jongeren die diefstallen of inbraken met geweld hebben gepleegd, waarbij ze klappen hebben uitgedeeld", zegt Tine Suykerbuyck, jeugdrechter in Brussel. "Maar zaken met zulke zware verwondingen zijn gelukkig uitzonderlijk. Zowel bij 14-jarigen als bij 17-jarigen." Heleen Martens, jeugdrechter in Gent, beaamt dat: "Zelfs bij oudere tieners en jongvolwassenen zien we dit niet vaak." Gezien de ernst van de feiten komen de tieners allicht in aanmerking voor een plaatsing in een gesloten instelling. De jeugdrechter in Leuven zal op basis van het dossier, waarbij ook het schuldinzicht en de sociale omkadering van de tieners in rekening wordt gebracht, beslissen of ze worden geplaatst.

Slachtoffer Peter Geens werd zeer ernstig gewond overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. "De artsen durven nog geen uitspraak te doen of hij volledig zal herstellen, en hoe lang dat zal duren", zei zijn vriendin gisteravond nog, terwijl Geens met spoed werd geopereerd aan zijn open schedelbreuk. Of de dieven iets konden buit maken, is niet duidelijk. (KBG/CMG)