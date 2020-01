Hippe foodshop ‘De Met’ opent de deuren in centrum: “Precies wat Aarschot nodig had!” Geert Mertens

19 januari 2020

13u06 96 Aarschot Met de opening van foodshop ‘De Met’ in de vroegere winkelgaanderij Dever aan de Theo De Beckerstraat heeft Aarschot zijn eigen hippe plek voor foodies. Zes zaken vinden er onderdak: je kan Vietnamese streetfood proeven in Bambu, Harira bij Haute Tajine en huisbereide pensen kopen bij beenhouwer Dieter Beynaerts. Eind vorig jaar trok ook al café en microbrouwerij Den Druppel in het gebouw. “Precies wat Aarschot nodig had”, horen we.

Na Mechelen en Leuven strijkt Steven Heymans met zijn concept neer in Aarschot. In Leuven is enkel een Avocado Bar, in Mechelen zijn de twee net als in Aarschot geïntegreerd in elkaar. Eén van de toppers op de menukaart is ongetwijfeld ‘Pho bò’.

“Dat is noedelsoep met rundsvlees”, legt hij uit. “Het is één van de populairste gerechten in Vietnam. Het is gemaakt door een Vietnamese vrouw - we noemen haar ma - die in Mechelen woont. Het rundsvlees trekt acht uur lang in de soep.” We namen de proef op de som en inderdaad: lekkere soep met een massa vlees erin. De soep lijkt een avondmaal op zichzelf.

In The Avocado Bar kan je gerechten met... avocado erin verwerkt eten. Er is een bowl met zalm en ook uitgebreide keuze aan veggie varianten zoals tempé en quinoa. Voor een bowl betaal je 14,50 euro en voor de soep 16,50 euro. Er zijn ook goedkopere gerechten verkrijgbaar. Voor fried of fresh spring rolls betaal je 7,50 euro.

Beenhouwerij De Met

De jonge slager Dieter Beynaerts bemant de beenhouwerij in De Met. Daarmee heeft het centrum er opnieuw een extra beenhouwerij bij. De voorbije jaren sloten er verschillende de deuren.

“Hier is altijd alles vers”, zegt hij. “Ik heb ook een heel arsenaal huisgemaakte producten zoals pensen, paté’s en grote hespen. Zelfs de varkens en de koeien die ik gebruik zijn lokaal. Waar ik het meest fier op ben? Mijn côte à l’os.”

Voor Dieter is het zijn eerste eigen zaak. “Ik ben afkomstig uit Rillaar, dus voor mij is het niet ver. Ik stond achter het idee van De Met en ben gesprongen. Het is ook een plezante groep om mee samen te werken.”

Haute Tajine

Er was al de traiteurszaak Haute Tajine in Langdorp maar nu opende ook een gelijknamige shop in ‘De Met’. “We gaan onze keuken continu aanpassen”, zegt Geert Desschans, samen met Karima Chami de drijvende kracht. “We leggen afwisselend de nadruk op Italiaanse of Marokkaanse gerechten. Alles wat zich rond de Middellandse Zee situeert, kan in ons menu opduiken. Tajines zullen ook aan bod komen maar die staan momenteel nog niet op het menu.”

Toppers op de menukaart zijn momenteel Harira en Briouat. “Dat eerste is een soep met honingkoek of desembrood en het tweede een bladerdeeghapje gevuld met rundsgehakt of kip”, luidt het. De prijs bedraagt respectievelijk 9 en 7 euro. Daarnaast kan er ook genoten worden van kaas. “Ik heb een opleiding als kaasmeester achter de rug”, zegt Geert. “We bieden ook bewust geen wijn aan, omdat we dan in het vaarwater komen van Jaco’s wijn- en cocktailbar.” Voor een kaasplankje betaal je 14 euro.

Jaco’s

Jaco’s is het geesteskind van Jacob Smets. “De foodshop is echt iets dat Aarschot kan gebruiken”, zegt hij. “Dit is mijn eerste zaak. Ik ben vroeger nog wel actief geweest in Diest. Naast cocktails kan je hier ook heel wat Europese en Hagelandse wijnen degusteren.” Het openingsweekend was alvast een succes. “Bij momenten was het een beetje chaos maar is dat niet altijd zo als iets nieuw is?”

Den Druppel

Eind vorig jaar opende al café Den Druppel in het gebouw. Dat is het geesteskind van Stijn Vaes, Paul Schraepen, Stein Wuestenberghs, Leonie Devriendt en Jan Wouters. In het café worden, naast de eigen bieren zoals Druppel Hop, Druppel Trippel en Druppel IPAnema, andere streekbieren geschonken. Bedoeling is ook dat er op termijn bier gebrouwen wordt in het café dat rechtstreeks, via de tapkraan, kan getapt worden.