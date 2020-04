Hagelandse tuincentra bereiden zich voor op stormloop bij heropening Vanessa Dekeyzer Dirk Desmet

16 april 2020

16u37 0 Aarschot De tuincentra mogen zaterdag de deuren weer heropenen en daar zijn de uitbaters heel erg blij om. Zij zagen de laatste weken met lede ogen aan hoe andere tuincentra, die dierenvoeding verkopen, toch mochten openblijven. “We zijn ons volop aan het voorbereiden zodat alles veilig kan verlopen voor iedereen”, klinkt het, maar sommigen hebben toch ook een beetje schrik voor een te grote toeloop. Overal neemt men alvast maatregelen om de social distancingregels te doen respecteren.

Bij Lotus in Dormaal is het alle hens aan dek. Zaakvoerders Hans en Dirk zijn bijzonder blij dat ze de deuren weer mogen gaan openen. “Wij zijn vlak naast de AVEVE gelegen, die wel mocht openblijven, terwijl het voor ons ook een drukke periode is normaal gezien. Gelukkig heeft de Veiligheidsraad aan deze oneerlijke concurrentie nu een einde gemaakt en kunnen we starten met de voorbereidingen voor Moederdag. Vandaag gaan we planten bijhalen, zodat we aan plantenschalen kunnen beginnen.” Hans en Dirk weten niet goed of er dit weekend veel volk zal langskomen. “We willen alvast voorbereid zijn en hangen de richtlijnen uit aan onze winkel. Hopelijk gebruiken de mensen ook hun gezond verstand en wachten ze buiten wanneer ze zien dat er te veel volk binnen is. Als wij zien dat die ‘social distancing’ niet gerespecteerd wordt, zullen we het niet nalaten mensen buiten te zetten.”

Alle hens aan dek

Bij Garden Luxury in Neerlinter waren er donderdag nog heel wat vragen. “Het was wel wat onduidelijk”, zegt Brecht Peeters. “Sommige instanties spraken van een onmiddellijke heropening, andere pas vanaf zaterdag. Wij hebben in elk geval vandaag en morgen nog nodig om alle al gemaakte bestellingen correct te kunnen afwerken.” En vanaf zaterdag gaan ook hier de deuren open. “Op zich zijn we wel blij”, reageert Brecht. “Het is nu wel alle hens aan dek om ons assortiment aan te vullen, want ook de groothandel lag stil. Maar we zullen klaar staan!”

Ook bij “De Groene”, aan de op- en afrit van de autosnelweg in Aarschot , bereiden ze zich voor op zaterdag en zijn ze er relatief gerust in. “Wij zijn volop bezig alles tijdig klaar te krijgen maar dat lukt wel. Echt schrik voor een overrompeling heb ik niet want we hebben hier toch 5 à 6000 vierkante meter terrein. We zijn van plan om de mensen langs achter te laten binnenkomen en langs voor naar buiten te laten. Mensen hebben hier voldoende plaats en zullen niet te dicht bij mekaar komen. Tijdens de voorbije weken mochten tuinaanleggers wel nog bij ons langskomen en dat leverde ook geen problemen op, ik zie dat dit weekend evenmin gebeuren”, vertelt zaakvoerder Mario Janssens die heel blij is met de heropening. “Wij hebben veel tuin- en haagplanten en die zijn nog in perfecte staat. Het had wel geen weken meer moeten duren”.

Parcours

Bart Blondeel van de gelijknamige plantenkwekerij in Sint-Joris-Winge beleeft hectische dagen in de voorbereiding naar zaterdag. “Het is kort dag en we leveren ook nog aan huis. Wij runnen de zaak met twee en dan is het nu wel even druk maar je hoort ons niet klagen hoor. We gaan onze gangen verbreden en een parcours uitdenken zodat alles vlot kan verlopen”.

Helemaal gerust is de zaakvoerder er toch niet in. “Ik heb een beetje schrik voor een te grote toeloop maar anderzijds hebben wij een grote oppervlakte en we gaan nog een deel open doen dat normaal afgesloten blijft zodat de ruimte nog groter wordt. Wanneer mensen toch schrik hebben om langs te komen, mogen ze eventueel na sluitingsuur ook nog komen en we kunnen ook aan huis leveren of het klaarzetten aan de ingang zodat ze het alleen maar moeten meenemen”. Blondeel is vooral heel blij met de beslissing van de veiligheidsraad want voor hem was het vijf voor twaalf. “Wij kweken planten en die moet je weggooien als je niet mag verkopen. Dat ligt anders voor winkels die inkopen en verkopen. Als je weet dat je geen klanten hebt, bestel je niets bij maar onze serres staan vol en dan mag het geen maanden aanslepen want dan lijd je dubbel verlies. Gelukkig mogen we zaterdag open doen”, besluit Bart.

We zetten maar tien winkelkarren klaar. We gaan ons niet laten opjagen en de veiligheid van de mensen is het belangrijkste. Planten en bomen kunnen we nog het hele jaar verkopen Conny Asselberghs

Bij boomkwekerij en plantencentrum “Asselberghs”, eveneens aan de op- en afrit van de autosnelweg in Aarschot, zijn ze ook “volle bak bezig om alles klaar te krijgen” maar dat is eigenlijk het minste van de zorgen. Conny Asselberghs is eerder bezorgd voor een overrompeling en stelt de veiligheid van eenieder voorop. “Als ik afga op de telefoons en de mails verwacht ik toch wel redelijk veel volk. Ons terrein is 1 ha groot en kan best wat hebben maar we sluiten de poorten telkens er te veel volk dreigt aanwezig te zijn. Eenieder zal dan wat geduld moeten hebben maar dat is niets in vergelijking met de gezondheid van iedereen. We zetten ook maar tien winkelkarren klaar. We gaan ons niet laten opjagen en de veiligheid van de mensen is het belangrijkste. Planten en bomen kunnen we nog het hele jaar verkopen”.