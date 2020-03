Gwendolyn Rutten excuseert zich voor lockdownparty van echtgenoot en selfie met MR-collega DDH

16 maart 2020

14u16 394 Aarschot Aarschots burgemeester en Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten erkent dat zij en haar echtgenoot de voorbije dagen fouten hebben gemaakt. Ze doet dat in een post op haar Facebookpagina.

De politica begint de post met het prijzen van het nieuws over de vorming van een regering, die “alle mogelijke maatregelen kan nemen om ons zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Het zal tegelijk ook nodig zijn om de economische gevolgen op te vangen en daarna naar herstel te kunnen gaan.”

Meer afstand

Daarna komt Rutten terug op de berichten van vorige week toen Jimmy Geurts (45), haar echtgenoot en uitbater van een koffiebar, een lockdownparty organiseerde. Zelf kwam ze vanochtend nog in het nieuws met een foto, gepost door MR-collega Georges-Louis Bouchez, waarbij de twee dicht bij elkaar poseerden voor een selfie.

“Het is misschien ongebruikelijk, maar wel nodig om te zeggen dat er soms ook dingen fout gaan. Dat politici - net zoals iedereen - ook fouten maken, ook al waren de bedoelingen goed. Ik ben daar zeker geen uitzondering op. En mijn echtgenoot ook niet. Er is ook veel te doen om een foto die collega-voorzitter Bouchez deelde op sociale media. Die is ongelukkig. We hadden meer afstand moeten houden, excuus daarvoor. Politici moeten het goeie voorbeeld geven. Natuurlijk was er tevredenheid als je na uren werken een goeie oplossing vindt voor het land. Als de politiek doet wat ze moet doen: zich verenigen. Maar zelfs dan moet je opletten”, vertelt ze op haar Facebookpagina.

Ernst van de situatie

Rutten benadrukt tenslotte dat gedragswijzigingen niet gemakkelijk zijn: “We zijn het zo gewoon om een hand te geven, elkaar eens vast te pakken, samen plezier te maken. Maar toch moet het anders. Zoals de eerste minister zei: we zijn het gewoon om spontaan dingen te doen, om onze goesting te doen. Maar dat kan nu even niet. Ondertussen ziet iedereen de ernst van de situatie in. Zeker in de politiek, en ook bij mij thuis. Samen kunnen we dit aan. Draag zorg voor mekaar in deze moeilijke periode.”