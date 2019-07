Grote Markt oogt opnieuw groener, gevraagde water is er (nog steeds) niet Geert Mertens

16 juli 2019

01u26 9 Aarschot Tien jaar geleden vonden de inwoners de vernieuwde Grote Markt nogal kaal en er was te weinig groen volgens hen. Om tegemoet te komen aan die vraag werden er zopas door de nieuwe meerderheid strategisch een aantal plantenbakken geplaatst op het plein. In het midden werd er ook een grote plant neergezet, op de plaats van de vroegere waterpomp. Een ander programmapunt - opnieuw water voorzien op de Grote Markt - is voorlopig nog niet uitgevoerd.

Sinds 1 juli is het nieuwe verkeerscirculatieplan van kracht. Het verkeer in de Martelarenstraat en in een resem andere straten werd omgedraaid. Er werd teruggegrepen naar de situatie van tien jaar geleden. Verkeer is opnieuw mogelijk van de Bonewijk en de Martelarenstraat in de richting van de Diestsestraat. De doortocht richting Rillaar werd hersteld.

Daarnaast werd ook een fietszone in het centrum geïntroduceerd. Daardoor moeten automobilisten steeds achter de fietsers blijven. “In een fietszone of -straat is inhalen door gemotoriseerd verkeer verboden en bedraagt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Aan de onderzijde van het schuine vlak op de Grote Markt heeft de stad daarnaast drie kortparkeerplaatsen en twee plaatsen voor mindervaliden voorzien.” Die plaatsen blijken erg in trek, want ze zijn steeds ingenomen door wagens.

Plantenbakken

Om het rijgedeelte en het marktplein duidelijk van elkaar te scheiden, werden er strategisch plantenbakken opgesteld. Daardoor zijn de zones duidelijk afgebakend. “We zorgen voor meer groen in de stad”, klinkt het. “Ook bij de heraanleg van straten en pleinen zorgen we ervoor dat er telkens groen aanwezig is.”

Al vallen die plantenbakken niet bij iedereen in de smaak. “De planten zijn wel mooi, maar eerlijk gezegd zijn de houten bakken, op paletten gemonteerd, spuuglelijk”, vertrouwt een passant ons toe. “Eigenlijk zijn ze een centrum onwaardig.” De grote plant in het midden kan wel op bijval rekenen. “Dat hadden ze eigenlijk al veel eerder moeten doen.”

“We willen ook opnieuw water op de Grote Markt en in de Laak”, luiden de reacties. Wanneer dat programmapunt van de nieuwe meerderheid wordt geïntroduceerd, is nog niet bekend.