Groen vindt investeringen van de stad te groot, bestuur vindt het net het ideale moment om te investeren Dirk Desmet

05 oktober 2020

17u30 0 Aarschot Groen is bezorgd over de oplopende schuld van de stad Aarschot. De partij maakt zich zorgen over de vele investeringen die het bestuur plant. Volgens Groen had de huidige legislatuur aan het begin ongeveer 30 miljoen euro schulden of 1000 euro per inwoner. Dat loopt volgens hen in 2024 op tot ongeveer 45 miljoen euro of 1500 euro per inwoner, wat wil zeggen een stijging van 50%. “De zorgen van Groen zijn ongegrond”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Op de jongste gemeenteraad in september werd de meerjarenplanning besproken en daaruit blijkt de stijging. Groen maakt er zich zorgen over. “We begrijpen dat het in crisistijden en met een lage rente verstandig is om extra te investeren en leningen aan te gaan, maar dit is toch wel een erg grote stijging. Een verhoging van de schuld betekent ook een verhoogde jaarlijkse afbetaling. Gelukkig kan de stad die verhoogde afbetaling nu betalen, maar zal dat in de toekomst, wanneer de effecten van de coronacrisis duidelijk worden, nog steeds zo zijn? Deze stijging van de schuldgraad vermindert sowieso de beleidsruimte voor toekomstige besturen en generaties”, zegt raadslid Thomas Salaets.

Net het ideale moment voor investeringen

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) vindt het net het moment om te investeren aangezien de rente laag staat. “Het klopt dat de schuldgraad tijdens de legislatuur oploopt naar 45 miljoen. In 2022 piekt onze schuldenlast met ongeveer 49 miljoen. Aan het einde van de legislatuur, in 2025, bouwen we de schuldgraad af naar minder dan 45 miljoen. De reden voor deze piek is de bouw van de nieuwe school voor het Buitengewoon Onderwijs (Elzenhof en De Brug). Daar is al veel te lang mee gewacht. Het is hoog tijd dat er nieuwe gebouwen komen. Daarom zijn we alvast met een werkgroep en projectbegeleiding gestart. We pre-financieren de kosten in afwachting van de Vlaamse subsidies die we pas tegen het einde van de legislatuur krijgen. Vanuit een economisch standpunt is het moment daarvoor goed gekozen. De rente staat laag en de noden zijn hoog. Volgens de projecties van de financiële dienst zal de schuldenlast inderdaad stijgen, maar deze blijft onder controle”.

We overwegen de aankoop domein Schoonhoven, maar het is nog niet gekocht. Als we denken dat het haalbaar en betaalbaar is, zullen we voor de aankoop een feit is, terugkoppelen naar de gemeenteraad. Wat Groen nu van ons vraagt, is dat we onderhandelen met de fanfare op kop Burgemeester Gwendolyn Rutten

Ook nog aankoop recreatiedomein

Groen verwijst ook naar het feit dat de stad nog dit jaar de NV achter het recreatiedomein Schoonhoven wil aankopen, goed voor 2,5 miljoen euro, want, zo zeggen ze, dat werd duidelijk op de jongste gemeenteraad. “Tegelijk werd duidelijk dat op de Grote Markt voor een half miljoen euro opnieuw een fontein zal worden aangelegd, pas 10 jaar na de volledige heraanleg van het plein.”

Burgemeester Rutten ziet ook dat anders: “We overwegen de aankoop domein Schoonhoven, maar het is nog niet gekocht. Als we denken dat het haalbaar en betaalbaar is, zullen we voor de aankoop een feit is, terugkoppelen naar de gemeenteraad. Wat Groen nu van ons vraagt, is dat we onderhandelen met de fanfare op kop. Wij doen éérst onderzoek en dan pas beslissen we. Maar we voorzien wel de middelen op basis van een officiële schatting. Zo hoort het ook.”

Geen overleg

Volgens Groen raadslid Betty Kiesekoms komen de kosten uit de lucht gevallen. “Er werd niet een keer over gesproken in de gemeenteraad. We hebben nochtans heel wat vragen. Is de overname van Schoonhoven juridisch haalbaar en zijn er voldoende budgetten voorzien voor de renovatie en de uitbating van het domein? Komt er ook voldoende kwaliteitsvol groen op de Grote Markt? Het kost allemaal een smak geld, maar er is nauwelijks over gepraat en het lijkt weinig doordacht.”

Alweer countert de burgemeester: “Het stadsbestuur plant deze investeringen zonder daarvoor onverantwoord te gaan lenen. De statistieken die het ABB publiceert, tonen dat ook aan. In 2018 bedroeg de geconsolideerde schuld per inwoner voor Aarschot 1007 euro per inwoner. In vergelijking met de andere steden en gemeenten in Vlaanderen was dit minder dan gemiddeld. De schuldlast voor onze stad zal binnen twee jaar 1603 euro per inwoner bedragen.”

Al dan niet een investeringsbestuur zijn

Thoms Salaets hekelt ook het feit dat het stadsbestuur al langer aankondigt een ‘investeringsbestuur’ te willen zijn: “Dat is een nobele instelling, maar veel geld uitgeven is niet persé hetzelfde als goed beleid voeren. Wij roepen het stadsbestuur op om het beschikbare budget te gebruiken voor verstandige investeringen.”

Opnieuw ziet de meerderheid het anders. “Aan het begin van de legislatuur kondigde deze coalitie reeds aan dat het een investeringsbestuur wil zijn. In het verleden is daar te weinig aandacht voor geweest. Nu willen we absoluut de noodzakelijke investeringen doen die onze stad en haar deelgemeenten nodig hebben. De Aarschottenaar verwacht dit van ons en heeft ons daar ook het vertrouwen voor gegeven”, aldus Rutten.

Collega raadslid Petra Vanlommel geeft aan dat Groen bijvoorbeeld wel wil inzetten op investeringen die de stad meer bestand maken tegen de klimaatverandering. “We hebben tijdens verschillende gemeenteraden al voorstellen gedaan voor duurzame projecten rond grondwaterinfiltratie, rond open ruimte en rond wind- en zonneenergie. Elke euro die we daar in steken brengt op termijn op, voor alle Aarschottenaren.”