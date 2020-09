Groen ijvert voor meer veiligheidsmaatregelen voor fietsers, meerderheid is op haar teen getrapt: “We hébben al veel gerealiseerd, en er zijn nog oplossingen op komst” DDH

02 september 2020

16u27 2 Aarschot Nu iedereen weer naar school gaat, ijvert Groen in Aarschot voor extra maatregelen om de schoolroutes voor fietsers zo veilig mogelijk te maken. De partij hoopt dat het stadsbestuur scholen ook extra zal aanmoedigen om de leerlingen met de fiets naar de lessen te laten komen. “We hebben al veel inspanningen geleverd en al heel wat gerealiseerd”, klinkt het bij de meerderheid.

“Onze fietsende scholieren en leerkrachten moeten absoluut op een veilige manier naar school kunnen. Ouders willen ‘s morgens hun kroost met een gerust gevoel de baan op sturen. Wij hadden gehoopt dat de schepen van Onderwijs en de schepen van Mobiliteit een serieus tandje zouden bijsteken op deze speciale schoolstart maar het blijft daar verdacht stil”, zegt Groen-raadslid Petra Van Lommel.

Drop offzones

Groen noemt de invoering van de fietszone ‘een flinke trap vooruit’, maar volgens de partij liggen de meeste scholen niet in die zone. “Daarnaast moet een fietszone duidelijk worden aangegeven. Een markering op de straat zou een groot verschil kunnen maken”, luidt het bij de oppositie, die ook ijvert voor drop offzones. “Als ouders toch liever zoon of dochter met de wagen naar school brengen, is het zeker een optie om verderop te parkeren en het laatste stuk te voet te doen. Dat maakt dat het allemaal weer wat aangenamer en veiliger.”

Groen hoopt tenslotte op een regeling waarbij op bepaalde uren de schoolomgeving autovrij wordt gemaakt. “Als dit kan voor de markt, waarom dan niet voor een school? Maak nu werk van vlotte en conflictvrije schoolroutes.”

We doen al veel

Het antwoord van de meerderheid is duidelijk: “Er werden wel degelijk al heel wat inspanningen geleverd en we hebben veel gerealiseerd”, zegt schepen Gerry Vranken (Open Vld). “De fietszone in het stadscentrum werd ondertussen uitgebreid. Het stadsbestuur laat op dit moment wel extra spandoeken maken die het begin en het einde van de fietszone kunnen verduidelijken.”

De schepen benadrukt ook dat er een deel van de parkeerplaatsen langs de Elisabthlaan tijdelijk omgevormd werd tot fietsparking en dat in samenwerking met het Sint-Jozefcollege. “De Betekomsesteenweg, een belangrijke toegangspoort voor kinderen die vanuit de richting van Betekom komen, werd enkele weken geleden volledig voorzien van nieuwe fietspaden én omgevormd tot plaatselijk verkeer. In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer werden er aan het Kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Nijverheidslaan/Nieuwlandlaan verkeerslichten geplaatst om de fietsoversteek op een veilige manier te laten verlopen. Ook in de deelgemeenten werd de belijning vernieuwd aan elke schoolomgeving”, zegt Vrancken. “In het gedeelte Schoonderbeukenweg ter hoogte van de school zullen er fietssuggestiestroken worden aangebracht. Ook op de Rillaarsebaan in Gelrode zullen er worden aangebracht ter hoogte van de school. Er is nu ook een fietsoversteek ter hoogte van de Hoogbrug.”