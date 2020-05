Groen ijvert voor een kindvriendelijke fiets- en wandelstad met meer fietsenstallingen DDH

06 mei 2020

17u05 0 Aarschot Groen wil van Aarschot een kindvriendelijke fiets- en voetgangersstad maken en ijvert voor meer fietsenstallingen en extra maatregelen om koning auto aan banden te leggen in de stad.

Volgens de partij nemen we in deze coronatijden veel meer de fiets dan voordien en daarom ijvert ze voor meer fietsenstallingen in Aarschot. “Winkelen met de fiets is nu voor velen een minder stressvolle bedoening dan winkelen met de wagen en almaar meer mensen nemen dan ook de fiets om te gaan winkelen. Het zou dan ook fijn zijn als er fietsenstallingen zijn, zowel bij de kleine als de grote winkels”, zegt raadslid Petra Vanlommel.

Groen vraagt het stadsbestuur dan ook maximaal hierop in te zetten en stallingen te voorzien in de buurt van lokale voedingswinkels, bakkers, slagers en andere lokale handelaars. “De basisregel is dat je voetgangers niet hindert en de voetpaden dus niet gebruikt om fietsen te stallen. Voetpaden zijn al zo smal. Als een autoparkeerplaats moet sneuvelen, zou dit geen probleem mogen zijn. Op 1 autoparkeerplaats kunnen 5 à 6 fietsen. En de vitrines van de winkels die normaal verstopt zijn achter geparkeerde wagens worden zo meer zichtbaar”, legt Vanlommel de vraag van haar partij uit. Groen wil ook dat het stadsbestuur in overleg gaat met de grote ketens en uitzoekt of die plaats kunnen en willen maken voor de fiets. “We willen ruimte geven aan voetgangers en fietsers. Je kan dit doen door overal in het stadscentrum een duidelijke en aansluitende zone 30 in te voeren. In woonwijken waar voornamelijk lokaal verkeer komt, is 30 km/u aangewezen. Er zijn nog knelpunten die wachten om opgelost te worden zoals de Statiestraat met de mooie zwarte tapis, die automobilisten nog altijd uitnodigt om snel te rijden en het is nog altijd moeilijk om het Gilsonplein over te steken. Het moment is er om nu voluit te gaan voor Aarschot als kindvriendelijke fietsgemeente en voetgangersgemeente”, besluit Vanlommel.

Burgemeester Gwendolyn Rutten begrijpt de vraag van Groen: “We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het openen van de winkels. Meer plaats om fietsen te stallen hoort daar zeker bij. Dat was ook de vraag van de scholen waarmee we vorige week en afgelopen maandag hebben overlegd. We hebben in Aarschot trouwens al een fietszone ingevoerd waarbij fietsers voorrang hebben en het tempo bepalen want je moet er met je auto achter blijven. De snelheidsbeperking in de binnenstad is 30km/u en dat houden we zo”.