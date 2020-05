Groen Aarschot wil jeugdbewegingen ondersteunen bij het organiseren van coronaproof zomerkampen DDH

31 mei 2020

Aarschot Groen Aarschot vraagt aan het stadsbestuur om de jeugdbewegingen te ondersteunen nu het licht op groen staat voor de zomerkampen, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Jeugdbewegingen mogen van de veiligheidsraad op kamp maar ze moeten heel wat extra veiligheidsmaatregelen nemen. Zo bijvoorbeeld moeten er contactbubbels gevormd worden van maximaal 50 personen en mogen de verschillende bubbels niet samen spelen, eten of dezelfde wasplaatsen en toiletten gebruiken. Ook in de keuken gelden strikte veiligheidsvoorschriften. “De leiding van de Aarschotse jeugdbewegingen breekt zich nu, in volle blokperiode, het hoofd over hoe ze dit allemaal praktisch kunnen organiseren”, reageert raadslid Thomas Salaets.

Groen Aarschot vindt dat de stad een inspanning moet doen om de jeugdbewegingen hierbij te ondersteunen. “De stad heeft vooral technische expertise in huis om de leiding te helpen. Het lijkt mij logisch dat we helpen bij het voorzien van extra wasbakken, extra eettenten, ontsmettingsmateriaal en extra kampvervoer voor verenigingen die hun kamp in twee willen splitsen”, gaat Salaets verder.

De partij denkt ook aan het eventueel recupereren van materiaal dat voorzien werd voor de heropening van de scholen. “De stad kan met een minimaal budget een grote hulp zijn voor de jeugdbewegingen die ook in deze lastige tijden proberen te zorgen voor een onvergetelijke zomer voor de Aarschotse jeugd”, besluit Salaets.