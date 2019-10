Griezelsfeertje in de bib Kristien Bollen

28 oktober 2019

In het kader van Halloween wordt de bib van Aarschot op woensdag 30 oktober van 17 tot 19 uur ondergedompeld in de griezelsfeer. Op het menu staan ongure voorleesmomenten voor kinderen tot 12 jaar en een monsterlijk lekker hapje voor de dappere luisteraars.

De luisteraartjes worden onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen. De jongste luisteraars worden van 17 tot 18 uur getrakteerd op verhaaltjes. De wat oudere kinderen zijn welkom van 18 tot 19 uur.

De bib wordt griezelig versierd en de boekenheksen en leesmonsters laten zich in volle glorie zien. Ook de kinderen mogen hun Draculacape omslaan en hun duivelshoorntjes opzetten. Wie geen verkleedkleren of inspiratie heeft, kan eens in de verkleedkist van de bib rommelen. Een kindergrimeur tovert je om tot vampier, weerwolf of heks.

Voor de dappere luisteraars staat er een monsterlijk lekker hapje en een drankje klaar. Dat zullen ze goed kunnen gebruiken als ze daarna de lange donkere weg naar huis nog moet afleggen.