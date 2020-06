Gratis zomerevent Rootstown lanceert mondmasker om de zomer ‘cool’in te zetten DDH

05 juni 2020

19u05 0 Aarschot De organisatoren van het gratis zomerevenement Roots in het Park komen met een origineel mondmasker. Ze spelen hiermee in op de regels van de veiligheidsraad. Die besliste dat optredens weer kunnen vanaf 1 juli onder strikte voorwaarden en waarbij mondmaskers een belangrijke rol gaan spelen.

Traditiegetrouw slaan Rootstown, de stad Aarschot en CC Het Gasthuis elk jaar de handen in elkaar om het evenement Roots in het Park te organiseren. Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat optredens met publiek vanaf 1 juli hervat kunnen worden, maar onder strikte voorwaarden, waaronder maximum 200 aanwezigen en het respecteren van de veiligheidsafstand. Mondmaskers spelen hierin een belangrijke rol. Daarom zetten de initiatiefnemers een actie op het getouw en lanceren ze het zogenaamde Care & Fun pack, zeg maar een combinatie van een wit mondmasker met het groene logo van het event en een drankticket dat je kan gebruiken in café De Oude Tijd in Aarschot. “Dat is al jaren ons adres voor de afterparty en andere feestjes. Wanneer je ons packet aanschaft help je een lokaal event en steun je een café maar het belangrijkste je gaat er safe en cool uitzien deze zomer”, zegt Kurt De Bont van Rootstown.

Of het event dit jaar zal doorgaan weet hij nog niet maar hij droomt er wel van. “Het protocol is nog niet helemaal duidelijk maar desnoods organiseren we het voor 200 mensen. Dat is sowieso een aderlating want normaal hebben we zo’n 1500 mensen die permanent aanwezig zijn en een duizendtal komt en gaat. We zullen sowieso ons programma moeten aanpassen want Amerikaanse rootsartiesten naar hier halen, lijkt mij moeilijk haalbaar. Het budget zal ook veel kleiner zijn maar het zou top zijn indien we toch iets kunnen doen”. Bestellen kan je doen via de websites van Rootstown, CC Het Gasthuis of door een mail te sturen naar bookings@rootstown.be. Wanner je het zelf afhaalt in hun favoriete café betaal je 10 euro, voor een levering aan huis kost het 12,50 euro en 15 euro met traceercode.